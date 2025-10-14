Marineros coreanos en el Puerto de Las Palmas: un tributo a su legado y sacrificio en la pesca de altura

La comunidad coreana volvió a rendir homenaje a los marineros coreanos que trabajaron en el Puerto de Las Palmas y reposan en el panteón del Cementerio de San Lázaro dentro de los actos programados por el Día Nacional de Corea –que se conmemoró el pasado 3 de octubre– y el 75 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Corea y España.

El embajador de Corea en España, Lim Soosuk, que presidió la ofrenda floral, estuvo acompañado por el cónsul en Las Palmas, Moon-hee Koh, y una pequeña comitiva formada por miembros del consulado, directivos y antiguos pescadores coreanos, que entonaron el himno de Corea del Sur y recordaron los esfuerzos que los marinos que reposan en este camposanto de la capital de Gran Canaria realizaron durante décadas para ayudar al desarrollo económico de Corea y no pudieron regresar.

«Recuerdo respetuoso»

«En medio de las duras condiciones de la pesca de altura dieron lo mejor de sí mismos», afirmó Lim Soosuk. «A ellos debemos un recuerdo respetuoso y un profundo reconocimiento por sus esfuerzos y sacrificios», un trabajo que permitió a Corea del Sur «avanzar en su desarrollo económico y en su modernización».

El cónsul y el embajador de Corea, cuarto y quinto desde la izquierda, durante el homenaje en el cementerio de San Lázaro. / La Provincia

En 1979 se creó, dentro del Cementerio de San Lázaro, el cementerio de los marinos coreanos, donde se enterraron los cuerpos de 177 personas, antiguos pescadores coreanos llegados al Puerto de Las Palmas a mediados de la década de los sesenta, para trabajar en la pesca de altura. En 2002, todos estos restos se reunieron en un osario común con un monumento, mientras que se iniciaban los trámites para proceder al traslado a Corea del Sur.

A la espera

En este momento, en el camposanto capitalino permanecen aún 83 urnas con restos que no han podido ser repatriados a Corea. Cada año, coincidiendo con el Día de Corea, la comunidad coreana en Gran Canaria realiza una ofrenda floral ante este panteón.

Entre las personas que acudieron a la ofrenda floral se encontraban algunos viejos pescadores coreanos que tuvieron la oportunidad de compartir con los fallecidos largas jornadas de duro trabajo en el mar y no pudieron evitar las lágrimas.

Entre 10.000 y 15.000 coreanos

En las décadas de los sesenta y setenta del siglo XX, la flota coreana de pesca de altura ascendía a los 250 barcos y el número de personas de este país asiático que vivían en Gran Canaria, principalmente en Las Palmas de Gran Canaria, oscilaba entre los 10.000 y los 15.000 coreanos. Hoy en día, esta población ronda las 800 personas coreanas que mantienen un vínculo con la comunidad canaria que les recibió.