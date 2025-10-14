Mogán hará una gran zona verde y aparcamientos en Pino Seco

El Ayuntamiento de Mogán desarrollará una gran zona verde y área de aparcamientos en Pino Seco, ampliará la escuela infantil de Arguineguín, mejorará las calles del barrio marinero y culminará el Centro de Estudios y Arte, y todo ello con una partida de 10.712.343 euros que el Consistorio ha recibido de los fondos Feder 2021-2027 destinados a Planes de Actuación Integrados (PAEI) de Entidades Locales, en el marco del desarrollo urbano sostenible, según informó ayer la Corporación local en un comunicado.

Con ese dinero, el Ayuntamiento ejecutará un proyecto que tiene como objetivo regenerar, conectar y revalorizar tanto la zona alta como la marinera de la localidad de Arguineguín mediante intervenciones estratégicas centradas en la sostenibilidad, la cohesión social y el fortalecimiento del tejido comercial y cultural local.

Entre las actuaciones más destacadas se contempla una intervención paisajística integral en el área de Pino Seco, donde se creará una gran zona verde y se potenciará las ya existentes a la par que se reordena el tráfico rodado y se crean nuevos puntos de estacionamiento.

Otra de las intervenciones clave será la transformación integral de las calles del barrio marinero con nuevas infraestructuras para servicios básicos -red de agua potable, saneamiento, electricidad y telecomunicaciones- mobiliario urbano y pavimento, quedando aceras y viales al mismo nivel y siendo solo posible el acceso rodado de residentes, y vehículos autorizados como los de seguridad y emergencias, entre otros.

Además, se contempla la revitalización del comercio de proximidad de la zona alta con programas formativos, acciones de apoyo al emprendimiento y la instalación de señalética turística y comercial, incluyendo tótems interactivos y un directorio digital de comercios. En paralelo, se trabajará para modernizar la gestión administrativa local, con una plataforma multicanal que facilitará los trámites entre ciudadanía y Ayuntamiento, promoviendo la transparencia y la eficiencia.

A ello se suma la ampliación de la Escuela Infantil María Jesús Rodríguez ‘Ositos’, con el objetivo de ofrecer más plazas educativas y fomentar la inclusión social, así como la construcción del nuevo Centro de Estudios y Arte Arguineguín, cuyas obras ya han comenzado, y que albergará la sede en la localidad marinera de las Escuelas Artísticas y la Biblioteca Municipal. Esta actuación también cuenta con financiación de Presidencia del Gobierno de Canarias.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien se encuentra desde el lunes en Bruselas participando en la Semana Europea de las Ciudades y las Regiones, señala que estos 10 millones de euros contribuirán «a seguir mejorando el municipio». También recuerda que no es la primera vez que el Consistorio resulta beneficiario de convocatorias de este tipo. Hace cinco años Mogán recibió cinco millones de la estrategia Edusi con los que construyó la escuela infantil, el centro polivalente, renovó el barranco de Pino Seco y urbanizó la calle Gara.

«Mogán se ha convertido en un referente en la aplicación de fondos europeos para la mejora del entorno urbano y la calidad de vida de residentes y visitantes», señaló la regidora, quien recuerda que desde su llegada al gobierno municipal en 2015 el Ayuntamiento ha superado ya los35 millones de euros captados de diferentes programas europeos.