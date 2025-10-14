Once restaurantes participan en la noche de vinos y tapas en San Juan

El entorno del barrio de San Juan acogerá del 16 de octubre al 9 de noviembre la sexta edición de la Noche de Vinos, Tapas y Cultura, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Telde, a través de las concejalías de Turismo y Cultural, Gestel y la colaboración de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio. El proyecto se compone de un conjunto de acciones diseñadas para poner en valor el patrimonio cultural, etnográfico y natural de la ciudad.

La iniciativa arranca este jueves con una noche de cata y maridaje a partir de las 20.00 horas en La Casa Condal. La velada fusionará sabores y sonidos y estará guiada por Juan Socas, experto del comité de catas de vinos de Gran Canaria. Ya el viernes la plaza de San Juan y sus alrededores celebran la Noche de Vinos, Tapas y Cultura a partir de las 20.30 horas. Los once locales que pondrán el sabor a la velada serán Maniatikos, Unión y Conderecho Arroces, Bienmesabe, Ca’ Nerea, La Boheme, Juan Jamón, La Canela, Encurtidos Antequera, Oasis Chill Out, Viva Café y La Araña. Por su parte, los brindis correrán a cargo de las bodegas Hinojo, Señorío de Cabrera, La Montaña, Montaña Pinar, Las Tirajanas, Ventura Eyden y La Higuera Mayor. Esta actividad, ya consolidadas, atrae cada año a miles de persona. Algunos negocios pondrán a disposición de los visitantes opciones gastronómicas sin gluten, pensadas para personas celíacas.

La semana siguiente, el 19 y 25 de octubre, la ciudad organiza una actividad de turismo activo y senderismo por la costa y medianías del municipio. El 19 de octubre se celebra una caminata musical y natural por el entorno privilegiado del barranco de los Cernícalos. Por su parte, el 25 de octubre la actividad será una ruta guiada a través de senderos, acantilados y playas del litoral teldense.

Como colofón, del 6 al 9 de noviembre, la Casa Condal acogerá las Jornadas de Patrimonio Arqueológico y Turismo, donde se ofrecerá un ciclo de ponencias, talleres arqueológicos y visitas guiadas a espacios patrimoniales, cuya dirección científica estará encargada al historiador y arqueólogo teldense Abel Galindo.

Juan Antonio Peña, alcalde de Telde, destacó que la «Noche de Vinos, Tapas y Cultura representa la esencia de una ciudad viva, que apuesta por su patrimonio, su gastronomía y su gente». Añadió que «esta sexta edición refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la promoción turística y cultural, impulsando la economía local y el orgullo de pertenencia».

Jesús Suárez, gerente de Gestel, subrayó que «con eventos como este Telde se consolida como un referente en la dinamización cultural y turística de Gran Canaria». Por su parte, Natividad Suárez, presidenta de la Zona Comercial Abierta de San Gregorio, celebró «la unión entre restauradores, bodegueros y comercios locales, que demuestra la fortaleza del tejido empresarial teldense». n