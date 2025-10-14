¿Por qué se llama así Tunte? El enigma más remoto de Gran Canaria

En Gran Canaria ningún lugar suena tan lejano como Tunte. Ni siquiera La Aldea carga con tanta distancia simbólica. Decir «eso está en Tunte» es llevar algo tan lejos como el mapa permita. Están las columnas de Hércules y, un poco más allá, Tunte.

Pero más allá de la broma, Tunte es la capital de San Bartolomé de Tirajana, un pueblo de poco más de quinientos habitantes en las medianías del sur. Allí, en la Montaña de Rosiana —o Montaña de los Huesos, como se la conoce habitualmente—, la arqueología ha localizado uno de los mayores poblados indígenas de la isla, con un centenar largo de cuevas talladas en la roca donde los antiguos canarios vivieron y enterraron a sus muertos.

De esa época procede probablemente el nombre de Tunte, que empieza a aparecer en los primeros documentos tras la conquista. En abril de 1503 ya figura en un registro del Archivo de Simancas, en un conflicto de tierras y aguas entre Tirajana, Tunte y Taydia. A mediados del siglo XVI se menciona como lugarejo, término con el que entonces se designaban los pequeños núcleos de población indígena. Sobre aquel asentamiento se levantó más tarde el pueblo de San Bartolomé de Tunte, hoy oficialmente San Bartolomé de Tirajana.

Fotografía de Tunte en 1925. / Fedac

Tunte, un nombre inalterable

El filólogo Maximiano Trapero, que en su Diccionario de toponimia de Canarias estudia el origen y la evolución de los llamados guanchismos —palabras de raíz aborigen, en este caso topónimos—, destaca la continuidad del nombre a lo largo de los siglos. El nombre no solo identifica al núcleo principal, sino que aparece en otros lugares del entorno, como la Hoya y el Barranco del mismo nombre, o el Agualatunte, transformado en la tradición oral en variantes como Aguaslatunte o Agualatente.

La relación entre Tirajana y Tunte nunca fue confusa. Tirajana era la comarca y Tunte su centro, capital desde 1835. Esa distinción, ya presente en los documentos del siglo XVI, sigue viva. Y aunque la administración diga San Bartolomé de Tirajana, para los vecinos el nombre verdadero del pueblo continúa siendo Tunte.

El Diccionario geográfico de Pascual Madoz, publicado en el siglo XIX, ya recogía esta doble denominación y mencionaba que San Bartolomé de Tirajana era «conocido también por el nombre de Tunte».

¿Qué significa Tunte?

El significado original se ha perdido. Todo indica que es una palabra de origen guanche, probablemente emparentada con el bereber, pero sin traducción posible hoy. Ninguna fuente histórica ha conseguido aclarar su sentido. El filólogo Dominik Wölfel la consideraba un término «opaco», difícil de descomponer o relacionar con otros nombres conocidos, y Trapero coincide en que no existe una explicación etimológica segura.

Algunas propuestas, como la del arabista Abraham Loutf, apuntan a un posible parentesco con nombres bereberes del norte de África —como Tanant—, más por semejanza sonora que por una relación demostrable. También se ha sugerido que Tunte significaría «el lugar de los canarios», aunque sin respaldo lingüístico que lo confirme.

De su origen y su significado poco se sabe, aunque Tunte sigue apareciendo en cualquier conversación, incluso en boca de quienes no sabrían decir dónde queda.