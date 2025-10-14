La Villa de Moya celebra el Año Jubilar con una histórica peregrinación de San Bartolomé de Fontanales

La Villa de Moya se prepara para celebrar las fiestas en honor a San Judas Tadeo durante este mes de octubre, marcadas por ser año jubileo, siendo así una cita especial para los fieles y vecinos del municipio. Como parte de esos actos destacados tendrá lugar, por primera vez en la historia, la peregrinación a pie de la imagen de San Bartolomé de Fontanales hasta la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria. Un emotivo recorrido que unirá devoción y tradición.

La peregrinación se realizará este domingo, 19 de octubre, a partir de las 9.00 horas. El Ayuntamiento de la Villa de Moya habilitará guaguas que partirán del casco a las 8.15 horas, con el objetivo de facilitar el desplazamiento hasta Fontanales de todos los fieles que quieran acompañar la peregrinación de la talla de San Bartolomé. El alcalde, Raúl Afonso, ha señalado, “son unas fiestas que suponen una oportunidad única para fortalecer nuestras raíces. La peregrinación de San Bartolomé es un símbolo de unión, de fe y de reencuentro. Es un momento único que quedará grabado para siempre en la memoria de la Villa de Moya”.

Cartel informativo de la histórica peregrinación de San Bartolomé. / LP/DLP

El párroco, Don Roberto Rivero, por su parte, ha destacado la dimensión espiritual del evento. “El Año Jubilar no es solo una celebración religiosa, sino una invitación a la renovación personal y comunitaria. Este año, por primera vez, contamos con la peregrinación de San Bartolomé de Fontanales siendo un acto de fe y compromiso que refleja el sentir de un pueblo vivo, creyente y unido. Invitamos a todos a que se unan a este caminar físico y espiritual, y como Iglesia peregrina no perdamos el sentido de que Cristo es la meta final en la que esperamos encontrarnos todos, en su gloria”.

La peregrinación está acompañada de un amplio programa de actos religiosos, es así como al llegar al casco se celebra una misa de recepción. El martes, miércoles y jueves se celebra el Santo Rosario y Triduo por vivos y difuntos de diferentes barrios del municipio, estando presentes las dos imágenes en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, mientras que el martes y jueves, tendrá lugar la visita de los Centros Escolares del municipio tanto de los colegios, como del instituto. Teniendo así la oportunidad de contemplar las dos imágenes juntas tanto niños como jóvenes y mayores de la Villa de Moya.

La Solemne Función Religiosa en honor a San Judas Tadeo y Acción de Gracias a San Bartolomé tendrá lugar el domingo, 26 de octubre, con la procesión por las calles del casco. Emoción, devoción y un hecho histórico se dan cita en la Villa de Moya.