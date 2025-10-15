300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera

300 de las 800 empresas ubicadas en el Polígono Industrial de Arinaga , en el municpio grancanario de Agüimes, se han adherido al proyecto "Red de Movilidad Polígono Arinaga", proyecto piloto pionero en Canarias impulsado por Canary Shuttle-ALSA para poner en marcha en un año un servicio de guaguas lanzadera destinado a trabajadores, tras respaldar en un 77,7% la propuesta de usar la guagua en lugar del coche. La iniciativa busca resolver problemas de atascos y de paso, uno de los principales problemas que afronta el mayor núcleo industrial de Canarias : la dificultad para atraer y retener empleados debido a la falta de transporte público eficiente. Sobre todo, porque las previsión de crecimiento del censo empresarial en la zona estos años es del 20%. Reclaman la FP Dual para contar con mano de obra.

El proyecto, de carácter público-privado, con el respaldo de la Aenaga ( Asociación de Empresarios de la Zona Industrial de Arinaga ) , se desarrollará conectando el polígono con varios municipios con paradas intermodales en la estación de San Telmo y bolsas de parking disuasorios en la capital, en el CC Lo Alisios, el de La Mareta, en Telde, y en Maspalomas. Serán clave para los empleados, que son mayoritariamente de Las Palmas de Gran Canaria, seguida por los de Telde, , Vecindario Mogán o Arucas—. los puntos de encuentro de todos los trabajadores de la isla con el polígono se ubicarán en las grandes bolsas de aparcamiento,con el objetivo de facilitar el acceso a trabajadores de toda la isla que residen lejos y aliviar al mismo tiempo los atascos en la autopista. En principio, se hansumado 8.000 empleados, la misma cantidad de vehículos para aflojar la densidad de trafico y por ende, caravanas de autos que sugen a diario la GC-1, y no solo en horas punta.

Cambiar la mentalidad del coche privado

Aunque la mayoría de las empresas han recibido la iniciativa con optimismo, desde el sector empresarial se insiste en que para que el proyecto tenga éxito es necesario un cambio de mentalidad, por parte de empresarios y de empleados. "Hay que empezar a dejar el coche en casa", observa Lucrecio Suárez, presidente de Aenaga. Pone énfasis al alertar que que neceitan trabajadores " Si no tienen coche y vienen desde Las Palmas o el sur, simplemente no vienen. Es un freno constante para conseguir empleados", señala el portavoz de la patronal del polígono.

Se trata del primer prooyecto, en fase experimental de esta índole en Canarias. movilidad sostenible, eficiente y cómoda con un proyecto innovador en Gran Canaria, que parte de del Laboratorio de Movilidad Sostenible Alsa Mobility Lab del Gobierno de Canarias en el que participa también el ayuntamiento de Agüimes. En el proceso, Alsa visitó 700 empresas de las 800 del polígono. Presentaron la propuesta "con empresas de mayor a menor". Portavoces oficiales de Alsa explican que tras realizar una encuesta entre los propios trabaj5 adores, el 77,7% expresó su interés en disponer de transporte colectivo.

ALSA diseño el servicio en base a esa información, y espera empezar a operar en un año con rutas adaptadas a los turnos de trabajo más comunes en la zona y según el número de usuarios, se adaptarían las paradas. Afirman que está en fase experimental y se irá adaptando a las necesidades que requieran las empresas. Cuentan con una aplicación para ello que da información puntual.

Respecto a la financiación, detalla que cada empresa obtendra una subvención para hacer frente al gasto del transpote para su personal. Y cada empleado que haga uso del servicio, tendrá que hacer una aprtación económica "simbólica" , sobre todo para que lo utilice. Aún no está cuantificada. En este sentido, se baraja la hipótesis de que la propia empresa asuma este coste, "pero eso ya es una decisión interna de cada empresa", comentan, las fuentes. Aún así, las mismas funtes reiteran que el coste sería simbólico.

Falta de personal frena la actividad

Desde Aenaga insisten en que la falta de personal es uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente el polígono. La demanda de mano de obra ha crecido de forma constante en los últimos años, en paralelo a un aumento del 20% en el censo de sociedades impantadas. "Tenemos empresas que han tenido que cerrar porque no consiguen trabajadores. Es una situación insostenible”, denuncia Suárez.

Este problema no afecta solo a perfiles cualificados. Las empresas apunta que hay necesidades en prácticamente todos los niveles, desde operarios industriales hasta administrativos, personal logístico o de mantenimiento.

FP Dual, clave para cubrir la demanda

Además del impulso al transporte, la patronal destaca como un avance importante la reciente apertura del módulo de Formación Profesional Dual en Madera, impartido este curso por el IES Agüimes. La formación está directamente vinculada a las necesidades de las industrias del polígono, y sus alumnos ya están realizando prácticas en empresas de la zona.

“El modelo está funcionando. Casi todos los alumnos que hacen prácticas acaban quedándose en las empresas. Eso es lo que necesitamos: formación adaptada al entorno laboral real”, subraya el portavoz empresarial.

Por ello, se ha solicitado a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que autorice la implantación de nuevos módulos de FP Dual especializados, impartidos desde centros educativos como el mismi Cifp de Agüimes, en el mismo polígono industrial. La cercanía geográfica facilitaría la coordinación entre formación y empresa, y permitiría acelerar la incorporación de jóvenes al mercado laboral, estiman..

Transporte, formación y empleo: estrategia conjunta

El proyecto de ALSA y la apuesta por la FP Dual forman parte de una estrategia conjunta para revitalizar el tejido industrial de Arinaga, consolidado como uno de los motores económicos de Gran Canaria.

La patronal confía en que este tipo de medidas no solo mejoren la competitividad de las empresas ya instaladas, sino que también sirvan para atraer nuevas inversiones, generar empleo de calidad y fijar población en la comarca.