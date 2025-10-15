8.000 trabajadores llegarán en guagua y gratis al polígono de Arinaga

El Polígono de Arinaga da un paso más hacia una movilidad sostenible, eficiente y cómoda con un proyecto innovador en Gran Canaria, desarrollado en colaboración con Alsa y Canaryshuttle, que facilitará el traslado diario de aproximadamente 8.000 trabajadores desde sus viviendas hasta sus puestos de trabajo ubicados en el área comercial del sureste de la Isla.

El servicio, que entrará en funcionamiento el próximo año, será gratuito para los empleados, aunque supondrá para las empresas un coste estimado de diez euros diarios por persona, una cantidad que será subvencionada por las administraciones públicas. Además, la medida contribuirá a descongestionar la GC-1, una de las carreteras más transitadas de la Isla.

La importancia de esta medida se hace evidente tras los accidentes registrados el pasado lunes y martes por la mañana, que provocaron retrasos y dificultades para que numerosos trabajadores procedentes de la capital y de otros municipios del norte pudieran llegar a tiempo a sus puestos. Con este proyecto se espera mejorar la seguridad vial, agilizar los desplazamientos diarios y avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible.

A partir de una encuesta realizada entre los trabajadores del Polígono de Arinaga, se ha determinado, mediante los códigos postales, cuáles son los principales núcleos de residencia de quienes se desplazan diariamente hasta la zona industrial, con la capital a la cabeza.

Con los datos obtenidos, se ha elaborado un plan de rutas de guaguas lanzadera que unirá los puntos de mayor concentración de trabajadores con el área empresarial, ajustando los horarios a las franjas de entrada y salida de las empresas.

El servicio contará con un sistema digital de gestión que permitirá a los usuarios consultar información práctica sobre el trayecto, como los horarios, la ocupación de los vehículos o posibles incidencias en carretera.

Este mecanismo busca mejorar la organización de los desplazamientos y facilitar el acceso al trabajo de forma más ágil y coordinada.

Respuesta a una necesidad

Esta iniciativa surge como respuesta a una necesidad planteada por trabajadores y empresas del área, ya que la zona no contaba con una conexión adecuada con los principales núcleos de población.

Esta carencia dificultaba el acceso diario y, en muchos casos, restringía la incorporación de nueva mano de obra interesada en trabajar en el Polígono de Arinaga, debido a los problemas de tráfico y a la falta de alternativas de transporte público.

«Es evidente que tenemos un problema de colapso en las principales arterias de la isla y, con esta iniciativa, comenzamos a plantar una semilla para que, de cara al futuro, **el transporte colectivo sea esencial en Gran Canaria», explicó ayer Efraín González, concejal del área de Movilidad y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Agüimes.

Eficiencia contrastada

Un proyecto similar se ha puesto en marcha en el sur de Tenerife, y los datos recopilados muestran resultados positivos y motivadores para los empresarios del Polígono de Arinaga.

«Esta iniciativa mejora notablemente la experiencia diaria de los trabajadores, quienes llegarán a sus puestos menos estresados, sin la preocupación habitual por el aparcamiento ni los atascos, y con una mayor disposición para afrontar la jornada laboral», argumentó en la presentación del proyecto María Fernández Pérez, directora general del área de Transportes y Movilidad del Gobierno de Canarias.

Actualmente, se considera que las empresas con más de 200 empleados deberían contar con un servicio que facilite el acceso al trabajo.

«Esperamos que esta iniciativa que han tomado los empresarios del Polígono de Arinaga se traduzca en el primer proyecto de muchos más en Gran Canaria», concluyó.