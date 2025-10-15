La Aldea fomenta el consumo de productos locales en sus barrios a través de la iniciativa Dinamiza Rural

El Ayuntamiento de La Aldea promueve entre sus vecinas y vecinos el consumo y el conocimiento de los productos locales del sector primario del municipio a través de una serie de charlas enmarcadas en el programa Dinamiza Rural, impulsado por el Gobierno de Canarias en colaboración con GMR Canarias, con el propósito de fortalecer el tejido económico de las zonas rurales del Archipiélago con menos de 10.000 habitantes.

La iniciativa apuesta por la sostenibilidad, la promoción del producto local y el impulso al sector primario como motor de desarrollo, cuya filosofía comparte objetivos con el proyecto 'La Aldea, despensa de sabores', con la que se reconoce el trabajo diario de las mujeres y hombres del sector primario del municipio, y su capacidad para elaborar productos únicos, diferentes y de gran calidad.

La propuesta contempla tres encuentros durante el mes de octubre, que comenzaron el pasado 10 de octubre, cuyo objetivo es acercar los productos locales a la ciudadanía, fomentar su consumo y promover el cuidado de los recursos que hacen posible esta riqueza gastronómica.

El alcalde de La Aldea, Pedro Suárez, ha subrayado que "este municipio elabora productos excelentes y Gran Canaria, empezando por sus vecinas y vecinos, deben conocerlos y valorarlos para promocionarlos y elaborarlos con el mimo y calidad que merecen".

La primera cita, celebrada el pasado viernes, tuvo lugar en la sede de la Asociación de Vecinos Labraldea, bajo el título 'Nuevas formas de valorización del producto local'. A través de catas y armonías de sabores, los asistentes pudieron descubrir la diversidad gastronómica que distingue a La Aldea, en una experiencia que une conocimiento, técnica y cercanía.

Próximos encuentros en El Hoyo y Tasarte

Los próximos encuentros del proyecto se celebrarán los viernes 17 y 24 de octubre, con actividades que acercan el producto local a los barrios del municipio. Para asistir es necesario inscribirse previamente y confirmar con la asociación de vecinos de los barrios en los que se organizan, ya que el aforo está limitado a 25 personas, vecinas y vecinos del municipio.

El día 17, la cita tendrá lugar en la sede de la Asociación de Vecinos Rosa Nueva – El Hoyo, de 18:00 a 21:00 horas, con una experiencia de catas y armonías de sabores que invita a descubrir la riqueza del sector primario aldeano.

El viernes 24, el encuentro se traslada al Edificio de Usos Múltiples de Tasarte, también de 18:00 a 21:00 horas, con muestras gastronómicas que combinan tradición e innovación. Ambas actividades cuentan con aforo limitado a 25 personas y requieren inscripción previa en las sedes vecinales correspondientes.