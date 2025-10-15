Gran Canaria reconoce el trabajo de las mujeres en el campo y en el mar

Gran Canaria celebró este miércoles, como cada 15 de octubre, el Día de la Mujer Rural, con actos en diversos municipios que reconocieron el papel fundamental de estas mujeres en el desarrollo social y económico de la isla. En Telde, la conmemoración se extendió más allá del ámbito rural e incluyó también a las mujeres del mar, un homenaje que puso en valor la relevancia del trabajo de ellas en la pesca y otras actividades marítimas, pilares de la economía local.

El teatro Víctor Jara, en Santa Lucía de Tirajana, se llenó ayer de aplausos, risas y reconocimiento durante la celebración del Día de la Mujer Rural, organizada por el Cabildo de Gran Canaria. Bajo el lema «Las mujeres rurales canarias: siempre en camino», el acto puso en primera fila a quienes, durante años, han sido invisibles pero cuyo trabajo sostiene la vida de sus comunidades.

Seis mujeres de diferentes rincones de la isla recibieron un homenaje por su labor en el mundo rural. Adriana Mendoza Sosa, de Agaete, fue reconocida por su trabajo como quesera; Carmen Navarro Díaz, de Aldea, por su dedicación al empaquetado de tomates; Loli Hernández Martell, de Valsequillo, por su labor como agricultora, ganadera y comerciante; Davinia González Peña, de Santa Lucía de Tirajana, como agricultora y ganadera; y Mónica Martín Déniz y Bernardina Déniz Rivero, de Pozo Izquierdo, por su trabajo en la agricultura local. La consejera de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria Isabel Mena señaló «que en este acto queremos visibilizar y reconocer el trabajo de las mujeres rurales de la isla, porque en muchas ocasiones han sido las grandes invisibles, cuando en realidad son una parte fundamental de nuestra sociedad».

Por la izquierda, la periodista Alicia Suárez y las homenajeadas Mónica Déniz, Bernarda Déniz, Davinia González, María Dolores Hernández y Carmen Navarro, ayer en el homenaje en el teatro Víctor Jara. / La Provincia

Vidas junto al mar

La Casa de la Agricultura de Telde también se convirtió ayer en un lugar para el reconocimiento y los aplausos. En este caso, la jornada visibilizó el trabajo de las mujeres del mar, quienes con esfuerzo y dedicación mantienen vivas las tradiciones pesqueras de la ciudad. Féminas como Carmen Rosa Santana, Aura García y María del Pilar Hernández recibieron un merecido homenaje por su labor en aguas teldenses, a las que han consagrado gran parte de sus vidas. Como muestra de agradecimiento, el Ayuntamiento proyectó un vídeo que permitió a los asistentes conocer el día a día de estas profesionales y la importancia de su trabajo.

Carmen Rosa Santana, armadora, marinera y pescadora desde los nueve años, recibió el principal reconocimiento. Nombrada Sabia del Mar por el Cabildo de Gran Canaria en 2012, Santana también ha presidido la Cooperativa de Melenara y desarrolla talleres de divulgación sobre pesca y técnicas ancestrales, como el calado del chinchorro, dirigidos a escolares y vecinos.

Aura García, directora de la empresa Compaluna Pescados Melenara y responsable de un atunero que lleva su nombre, continúa con la tradición pesquera de la cuarta generación de su familia. Por su parte, María del Pilar Hernández, con más de 30 años de experiencia en pescaderías y experta en manejo de pescado para la restauración, también recibió un reconocimiento por su valiosa contribución al sector.

El centro cultural El Mocán, en Mogán, también se vistió ayer de gala. Si algo une a las mujeres homenajeadas en el municipio, además de su procedencia, es haber trabajado desde prácticamente niñas. Muchas comenzaron antes de los nueve años en los almacenes de empaquetado de tomates y berenjenas, o directamente en los cultivos, tanto familiares como ajenos. Ellas son Juana Hernández, María Teresa Quesada, Rosa Imelda Bravo de Laguna, Rosa María Bravo de Laguna, Teresa Ramona Bravo de Laguna, Antonia Moreno, Marta Rodríguez, Josefa Jiménez, Antonia Díaz, Luisa Segura, Ana María González, Carmen González y María Mercedes Vera.

La historia de ellas refleja también una época de escasez, en la que, por necesidad, el trabajo debía primar por encima de la formación.

El área de El Toscón de Valsequillo acogió una jornada con mujeres del municipio, Firgas, Gáldar y Teror. / La Provincia

El Área Recreativa El Troncón, en Valsequillo, se convirtió ayer en un espacio de reconocimiento y celebración, un lugar en donde se reunió a mujeres rurales del municipio, Firgas, Gáldar y Teror. El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, junto a las concejalas de Igualdad de los municipios participantes, dio la bienvenida a más de 80 asistentes y subrayó la relevancia del trabajo de ellas en la vida rural. La jornada arrancó con un desayuno de productos locales que puso en valor la labor de las productoras y productores de la zona.

En San Bartolomé de Tirajana, la concejala delegada de Educación, Cultura e Igualdad, Esther Delgado Sánchez, insistió en que «avanzar hacia la igualdad real en el medio rural implica reconocer el valor del trabajo de las mujeres, apoyar sus proyectos, garantizar la conectividad y la formación, mejorar los servicios de conciliación y asegurar que su voz esté presente en los espacios donde se toman decisiones».

Julia Cazorla, Josefa Guedes, Verónica Naranjo, Paqui Pérez y Epi Rodríguez fueron las mujeres homenajeadas ayer en el municipio, por haber dedicado sus vidas a actividades rurales, sobre todo agrarias, ganaderas y queseras.