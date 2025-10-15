¿Está hoy cerrada la carretera de Gran Canaria por la que circulas?

Tres carreteras de Gran Canaria se verán afectadas hoy miércoles 15 de octubre por las obras de remodelación, mejora y mantenimiento que van a llevar a cabo los operarios de movilidad del Cabildo de Gran Canaria. Por ello, se recomienda precaución a los conductores y planificar los desplazamientos con antelación para evitar retenciones.

En la GC-504, en el tramo comprendido entre los kilómetros 8+185 y 9+070, entre Maspalomas y Ayagaures, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se llevarán a cabo trabajos de reparación del firme. Las obras se realizarán el lunes 14 de octubre, entre las 07:00 y las 15:00 horas, con regulación del tráfico mediante semáforos.

En Telde

Por otro lado, en la GC-130, a la altura del kilómetro 9+880, en la zona de Cazadores (Telde), se ejecutarán labores de reparación de una barrera de seguridad. Los trabajos se desarrollarán el martes 15 de octubre, entre las 07:00 y las 15:00 horas, afectando a ambos sentidos de la circulación.

Asimismo, en la GC-65, a la altura del kilómetro 6+800, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, se llevará a cabo la reparación de un murete. Esta actuación está prevista también para el martes 15 de octubre, entre las 07:30 y las 15:00 horas.

Desde el Servicio de Carreteras del Cabildo se recomienda circular con precaución por las zonas afectadas, respetar la señalización provisional y atender las indicaciones del personal de obra.