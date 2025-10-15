Huelga General 15 de octubre: estos son los servicios mínimos garantizados por Guaguas Municipales hoy

La empresa Guaguas Municipales desplegará este miércoles 15 de octubre un operativo especial para garantizar la movilidad de la ciudadanía durante la huelga general convocada a nivel nacional. Los residentes de Las Palmas de Gran Canaria que necesiten utilizar el servicio de guaguas para desplazarse al trabajo, al colegio o realizar cualquier actividad pueden estar tranquilos, ya que la huelga general convocada en todo el país en protesta por la situación en Gaza tendrá un impacto mínimo en el servicio. La Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) ha dispuesto que se mantenga operativa el 75% de la frecuencia habitual en los tramos horarios afectados. Los trabajadores del servicio municipal de Guaguas participarán en los paros únicamente en horarios específicos a lo largo de la jornada.

Así serán los servicios garantizados durante los paros

La AUTGC, como órgano regulador del servicio municipal de guaguas, ha establecido que los paros se desarrollarán en tres intervalos:

De 02:00 a 04:00 horas

De 10:00 a 12:00 horas

De 17:00 a 19:00 horas

Durante esos periodos, Guaguas Municipales mantendrá 301 de los 398 servicios diarios habituales, lo que supone el cumplimiento del 75% de los servicios mínimos. La medida busca garantizar que el transporte público, considerado un servicio esencial, siga siendo regular, continuo, accesible y asequible para los miles de usuarios que lo utilizan a diario para desplazarse por la ciudad. Por suerte para todos los ciudadanos, las horas más importantes del día, cuando más personas utilizan el servicio, estarán cubiertas al 100% y podrán hacer su rutina con total normalidad.

Todas las líneas están operativas, incluidos los servicios nocturnos

A pesar de los paros, la compañía ha confirmado que todas las líneas comerciales estarán operativas, incluidas las tres rutas nocturnas, para asegurar la cobertura de los principales puntos de la capital grancanaria. El plan especial responde a las condiciones fijadas por la AUTGC en la resolución emitida este martes 14 de octubre.

Además, la empresa pública se mantendrá pendiente de posibles cambios de última hora, ya que la convocatoria de huelga aún podría ser desconvocada si se alcanzaran acuerdos en el ámbito nacional.

Contexto de la huelga

La huelga general ha sido convocada por diversas organizaciones sindicales en respuesta al conflicto en Gaza, en solidaridad con la población palestina. Aunque la movilización tiene carácter nacional, los servicios públicos esenciales, como el transporte, están obligados a mantener un porcentaje mínimo de actividad para no interrumpir totalmente la vida cotidiana de la ciudadanía.

La convocatoria ha generado opiniones divididas entre diferentes sectores de la sociedad. Mientras algunos apoyan la iniciativa como una forma legítima de mostrar solidaridad y exigir una solución pacífica al conflicto cuanto , otros critican la medida, sobre todo tras el anuncio de un alto el fuego entre Israel y Palestina.

Información útil para los usuarios

Guaguas Municipales ha recomendado a sus clientes consultar los horarios con antelación y planificar sus desplazamientos para evitar retrasos o esperas prolongadas. La empresa informará en tiempo real sobre la situación del servicio a través de su web oficial y en su aplicación oficial GuaguasLPA.

En situaciones de huelga, es común que se produzcan ajustes de frecuencia o ligeras demoras, aunque se espera que la actividad se mantenga estable durante toda la jornada gracias al amplio operativo planificado.

Desde Guaguas Municipales insisten en que su prioridad es asegurar la movilidad de la población y minimizar el impacto de la huelga en los usuarios. Con este plan, se garantiza la continuidad del transporte en los horarios críticos de desplazamiento laboral y escolar.