El PSOE requiere a Aguas que arregle el depósito de El Pinillo

El PSOE en la oposición La Aldea requiere a la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo, del que depende el Consejo Insular de Aguas, la toma de medidas urgentes ante la pérdida continuada de agua en el estanque regulador de agua desalada de El Pinillo desde hacer cerca de un año y medio. La petición llega en un periodo de escasez hídrica por la falta de precipitaciones.

Los socialistas han solicitado información «sobre el volumen de agua que se ha vertido al barranco durante este periodo, que debe ser muy elevada, y la fecha exacta en la que el Ayuntamiento comunicó la incidencia», ya que previamente le alertó del problema.

La oposición recuerda que hace más de un año y medio el depósito que distribuye agua desalada al municipio presenta una avería que provoca una fuga de agua constante. Cualquier persona que pase por la zona, aclara, puede apreciar a simple vista cómo un riachuelo de agua baja carretera abajo hasta el Barranco de Tocodomán, casi de forma continua. Esto ha sido advertido en varios plenos municipales ordinarios, así como en diferentes conversaciones a miembros del grupo de Gobierno (NC y PP), quienes aseguraban que se resolvería durante el pasado verano, aprovechando el parón de la zafra.

«No entendemos cómo no se prioriza la solución de un problema de tanta importancia como es la pérdida de tantos metros cúbicos de agua, máxime cuando muchos agricultores y ganaderos del municipio están viviendo una situación extrema», señala el portavoz del PSOE, David Godoy.