Seis kilómetros de senderos abren los caminos a las Montañas Sagradas

La recuperación paulatina de los senderos ancestrales que transitan por Risco Caído y las Montañas Sagradas de Gran Canaria van permitiendo que vaya ganando accesibilidad y seguridad para las personas que deseen visitar este Patrimonio de la Humanidad.

El Cabildo de Gran Canaria, con una inversión de cerca de un millón de euros, ha abierto hasta el momento algo más de seis kilómetros de caminos. Esta actuación se suma a otras de gran importancia para el entorno natural, como la rehabilitación de bancales y antiguas acequias labradas en la piedra y que vuelven a formar parte del paisaje rural tradicional. Otras de las acciones que se han llevado a cabo son la homogeneización estética del frente del yacimiento arqueológico de Risco Caído, denominado Cueva 6, donde se encuentra el templo y calendario astronómico prehispánico, al que se le han añadido unas estacas de madera para persuadir el acceso a la zona, y un mirador al comienzo del trayecto que facilita la visión del paisaje natural para personas con movilidad reducida.

El presidente del Cabildo Insular, Antonio Morales, explicó que en estos momentos «se están ejecutando o están a punto de iniciarse iniciativas en el Paisaje Cultural por valor de 30 millones de euros para su adecuación, protección y divulgación», y destacó el papel del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria como «instrumento imprescindible para la gestión de este espacio natural que comparten los municipios de Gáldar y Artenara».

Junto a Morales, recorrieron parte del sendero, desde el aparcamiento hasta la Cueva 6, con cerca de dos kilómetros de tramo, el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible y alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, el alcalde de Artenara, Jesús Díaz, y la gerente del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, Nieves González.

Las nuevas actuaciones presentadas en la visita de ayer son de índole principalmente paisajístico. Con ellas se han adecuado los actuales accesos a través de los tres senderos existentes, desde la Degollada y desde la Presa de los Pérez, en el municipio de Artenara, y desde Barranco Hondo, en el término municipal de Gáldar.

Nuevos hallazgos

Morales afirmó que el transcurso de estos trabajos se han producido una serie de hallazgos casuales, la mayoría restos de cerámica, probablemente de Lugarejo, que ofrecen la oportunidad de continuar estudiando y conociendo más este paisaje cultural. «Nos obligan y nos ofrecen la oportunidad de seguir investigando un paisaje vivo», señaló el presidente, quien añadió que «el Cabildo es consciente de la importancia arqueológica y simbólica del frente de cuevas y de su fragilidad intrínseca. Por eso estas cavidades están permanentemente monitorizadas. Y en actualidad está en marcha un convenio con la Universidad de La Laguna».

Nieves González comentó que el tramo de sendero que va desde la pequeña plataforma que se usa como aparcamiento hasta la zona de las cuevas sagradas de Risco Caído «ya está abierto, porque mientras se realizaban las obras estaba prohibido el paso».

La gerente del Instituto para la Gestión Integrada del Patrimonio Mundial y la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria señaló que la idea es que a través del Centro de Interpretación de Artenara, donde tenemos la representación de la neocueva, que es una traslación de la Cueva 6, donde se puede ver además el fenómeno de cómo entra la luz y toda la arte rupestre que está en la cueva, y en este espacio ver el paisaje natural y cultural en el que se inserta la cueva. «Nosotros estamos haciendo unas visitas guiadas, tanto al Centro de Interpretación como a esta ruta a frente cuevas».

Un barranco que une

Teodoro Sosa subrayó que «lo que antes el barranco separaba -haciendo referencia a los municipios de Gáldar y Artenara- hoy este Patrimonio de la Humanidad los une. Son dos realidades completamente idénticas». Sosa afirmó que «aquí sobreviven los últimos valientes del territorio», por las personas que continúan viviendo en este ámbito rural, manteniendo vivo y activo el entorno.

El proyecto de Risco Caído y Montañas Sagradas también ha servicio de polo de atracción para muchas personas. «Se puede comprobar a simple vista la cantidad de cuevas que se están rehabilitando en estos momentos y que está permitiendo volver de nuevo a darle vida a esta zona».