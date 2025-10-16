La compañía Clownbaret actúa este fin de semana en el Festival del Sur de Agüimes con su espectáculo "The Pestoff"

La compañía tinerfeña Clownbaret ofrecerá cuatro funciones de su espectáculo "The Pestoff" este fin de semana en el municipio grancanario de Agüimes, en el marco de la 38ª edición del Festival del Sur – Encuentro Teatral Tres Continentes

Estas representaciones llegan apenas unos días después de la clausura de la 19ª edición del Festival Internacional Clownbaret (FIC), que la propia compañía dirige desde Tenerife.

El director artístico del FIC y de Clownbaret, Brian Rodríguez, participó ayer miércoles en un encuentro que puso de relieve las similitudes, retos y vínculos entre algunos de los festivales escénicos más representativos del Archipiélago. En la mesa intervinieron también Vanessa Medina, bailarina y pedagoga en representación de Masdanza; Clara Herrera, profesora de Economía y viuda de Antonio Lozano, creador del Festival del Sur, quien participó en nombre de este histórico encuentro; y Efraín González, concejal de Cultura, Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Movilidad del Ayuntamiento de Agüimes, que ejerció como moderador de la sesión.

Tras este intercambio, Clownbaret presentará una pequeña muestra de la programación del FIC a través de "The Pestoff", con actuaciones programadas para el viernes 17 a las 17:00 h en la Plaza La Zafra (Cruce de Arinaga); el sábado 18 a las 12:00 h en el Puesto de Socorro de la Avenida de los Pescadores (Arinaga) y a las 17:00 h en la Plaza del Rosario; y el domingo 19 a las 12:00 h nuevamente en la Plaza del Rosario, Agüimes.

Considerada un referente del clown teatral en Canarias, Clownbaret celebrará el próximo diciembre su 21º aniversario sobre los escenarios. Además de su constante presencia en la programación cultural del Archipiélago, la compañía es una de las más activas a nivel nacional e internacional, con participaciones en países como México y Andorra, y en festivales emblemáticos como el Festival de Pallassos de Cornellà, el Festival de Payasos y Circo de Úbeda (Andalucía) o el Festival de Pallassos de Xirivella (Comunidad Valenciana).