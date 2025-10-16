Francisco García, nuevo jefe del cuartel de Las Nieves de San Mateo

Relevo militar en Los Pechos. El comandante Francisco Manuel García Correa tomó posesión este jueves como jefe del Escuadrón de Vigilancia Aérea nº 21, del acuartelamiento aéreo Pozo de las Nieves, en San Mateo. Bajo su mando tendrá a 71 militares y civiles, encargados de los sistemas de radar para el control aéreo durante las 24 horas del día, los 365 días del año.

Una gran bola emerge entre los pinares de la Cumbre grancanaria. Es el elemento más simbólico de este centro militar que cumple una función castrense para seguir el trasiego aéreo, que se compagina también con la navegación civil. Fue creada en el año 1968. Y en estos momentos es la unidad de vigilancia aérea situada a mayor altitud de toda España, ya que se encuentra a casi 2.000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y su cometido es, principalmente, garantizar el funcionamiento del radar para garantizar la vigilancia y control del espacio aéreo canario.

Un momento de la toma de posesión. / J. B.

Francisco García Correa toma el mando de este escuadrón en sustitución del comandante Ignacio Borraz, que permaneció en el puesto durante tres años y medio.

Carrera militar

Su carrera militar ha transcurrido por distintas unidades en Gran Canaria, después de ingresar en el Ejército del Aire y del Espacio en 1998 e ingresar en la Academia Básica del Aire en 2003.

En su intervención, destacó que la misión de esta unidad «requiere de la actualización casi constante de sistemas, equipos e infraestructuras, y de la realización de evaluaciones periódicas», por lo que se requiere también de «un alto grado de preparación técnica».

Representación

El acto celebrado en la plaza de Armas fue presidido por el general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Antonio Ballesta. Y contó con la presencia de la subdelegada del Gobierno en Canarias, María Teresa Mayans, y la alcaldesa de San Mateo, Davinia Falcón, entre otras autoridades militares y de la Guardia Civil.

De izquierda a derecha, el general de brigada Juan Antonio Ballesta y el comandante Francisco Manuel García / LP / DLP

Juan Antonio Ballesta resaltó que esta unidad hace una labor militar, pero también civil, para servir de soporte informativo a la empresa Enaire de los aeropuertos estatales. Y resaltó la importancia que tiene una infraestructura muy especial, al estar inmersa en el parque natural, por lo que colaboran también en la ejecución de planes de protección del pinzón azul y en la captación de aguas. A su vez, animó al nuevo jefe a que ejerza el liderazgo en una doble función, tanto profesional como en las buenas relaciones con la plantilla que está a su cargo.