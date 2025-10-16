Global se pone a disposición de las personas afectadas por el accidente en Juan Grande

La compañía de transporte interurbano de Gran Canaria, Global, se pone a disposición de las personas afectadas por el accidente ocurrido a las 12:09 horas de este jueves 16 de octubre en las inmediaciones de la rotonda de la GC 500 en Juan Grande, cuyas causas aún están siendo investigadas.

Según los primeros datos recabados, a la salida de la rotonda un turismo invadió a gran velocidad el carril contrario por el que circulaba la guagua. El conductor de la guagua logró evitar el choque frontal girando hacia el arcén de la vía, y el fuerte impacto se produjo en la parte delantera izquierda, dejando la guagua atravesada en medio de la calzada.

Guaguas Global ha activado de inmediato sus protocolos de emergencia y está colaborando estrechamente con la Guardia Civil y los servicios de emergencia (sanitarios, bomberos) para esclarecer los hechos. Se han puesto todos los medios disponibles a disposición de la investigación.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) (CECOES 112) ha informado que el impacto produjo el fallecimiento del conductor del turismo, y ocasionó heridas graves al chófer de la guagua y a una de las personas pasajeras. Ambos han sido trasladados a centros hospitalarios de la capital.

Otras diez personas heridas que viajaban en la guagua resultaron afectadas en la colisión; algunas fueron trasladadas a centros sanitarios y otras abandonaron el lugar del incidente por sus propios medios tras dejar sus datos al jefe de zona de Global. El departamento de accidentes de Global contactará durante la tarde con las personas afectadas.

Queremos expresar nuestras más sinceras y profundas condolencias a la familia y allegados del conductor en estos momentos tan delicados y dolorosos.

Global se pone a disposición de las personas usuarias afectadas, a quienes desea una pronta y total recuperación, informando que para cualquier asunto se pueden poner en contacto el teléfono 666461042 y el mail accidentes@guaguasglobal.com; o acudir a los servicios de Urgencias del Hospital Perpetuo Socorro en Las Palmas de Gran Canaria y de Hospitales Universitarios San Roque en Maspalomas.