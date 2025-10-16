¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Octubre sigue dando oportunidades para la diversión, el ocio y la cultura. Algunos de los municipios abren el programa de sus fiestas, como Vecindario, y otras dan la oportunidad al sector primario, con propuestas como la Feria de la Papa, en Teror, o el Mercado Agrícola de Gáldar.

Vecindario comienza a celebrar su fiestas en honor a San Rafael. Esta noche comienzan a las 19.45 horas, con el repique de campanas y el posterior pregón en la plaza de San Rafael. La noche continúa con el espectáculo ‘Una noche con Chavela’, de Thania Gil, a las 21.00 horas, el tributo a Hombres G, a las 22.30, y el tributo al Canto del Loco, a las 24.00 horas. Dj Promaster cierra la primera jornada, a las 1.30 horas. Mañana, desde las 10.00, 34ª Milla Urbana, en la Avenida de Canarias. También se celebran torneos de dominó, petanca y baloncesto. A las 18.00 horas, pasarela y concurso de mascotas, a las 20.15, tenderete con la parranda La Polvajera y elección del romero y la romera mayor de las fiestas. A las 22.30 horas, tributo a Manny Manuel, a las 24.00, verbena con el grupo Arena, y a las 2.00, actuación de Dj Twinyi, en el recinto ferial. El programa de las fiestas ofrece el domingo, desde las 10.00 horas, la 2ª exposición de coches antiguos, en la zona peatonal, y a las 20.00 horas, el espectáculo ‘Palante y Punto’, que comparten el verseador Yeray Rodríguez y el humorista Darío López. También en el municipio este fin de semana, el teatro Víctor Jara acoge mañana, a las 20.00 horas, a Manel Fuentes, con ‘¿Por qué le llaman The Boss?’. Las entradas tienen un precio de 20 euros. El domingo, en el mismo escenario, a las 18.00 horas, el espectáculo familiar ‘La reina de las nieves’. Las entradas cuestan 18 euros.

La plaza de San Juan y espacios anexos acogen hoy, a partir de las 20.30 horas, la Noche de Vinos, Tapas y Cultura. El público podrá degustar las elaboraciones gastronómicas de once locales de restauración del municipio y catar vinos de siete bodegas. La música correrá a cargo de Aseres, Señor Natilla, Son del Caney y DJ Cholo, en el escenario de la plaza.

El ciclo de conciertos ‘En Acústico’ regresa a la caseta del Muelle de Arinaga. Esta noche, a las 20.30 horas, actúa el grupo 5 Elementos. También se celebra hasta el domingo en el municipio el Festival del Sur–Encuentro Teatral Tres Continentes, con obras que se reparten en diferentes espacios escénicos. El barrio de Los Espinales sigue con su fiesta de Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Hoy viernes, a las 20.30 horas, romería por las calles del barrio y posterior ofrenda y verbena popular. Mañana a las 21.30 horas, tras la procesión, gala de variedades infantil y vecinos del barrio y verbena. El domingo, a las 10.30 horas, prueba de orientación, a las 12.30, fiesta de la espuma; a las 14.00, paella popular; a las 15.00, verbena y a las 16.00, ludopark infantil.

El pueblo de Tunte ofrece este domingo, en horario de 9.00 a 15.30 horas, el Encuentro Lúdico Cultural Reserva de la Biosfera, con mercado agrícola y artesanal, talleres de amasijo de pan y mantecados, actividades infantiles, representaciones costumbristas y almuerzo popular.

Teror

El auditorio municipal acoge el VII Feria Insular de la Papa. Desde las 9.00, jornadas técnicas, cata insular. A las 20.00, acto institucional, y a las 21.30 horas en la plaza de Sintes, actuación de Los Medianeros de Gran Canaria. Mañana, desde primera hora, jornadas técnicas, y a las 13.00 horas, música con SonXTres. El domingo, de 10.00 a 14.00 horas, exposición ‘Papas Cultivadas en Gran Canaria’, XVI Cata Insular de Papas de Gran Canaria y Papas Ganadoras del Concurso de Papas de Mayor Peso. Por otro lado, el auditorio acoge el sábado a las 20.30 horas el espectáculo musical Grandiosas que rinde homenaje a las mujeres más influyentes en la historia de la música en un emocionante recorrido histórico desde los años 80 hasta la actualidad. Entradas a 10 euros.

El centro cultural Federico García Lorca de Ingenio tiene este fin de semana dos citas importantes. Esta noche, a las 20.30 horas, recibe al humorista Kike Pérez, con su nuevo espectáculo ‘Entradas ProhiVidas’. Las entradas tienen un precio de 17 euros. El mismo escenario acoge mañana, a las 20.00 horas, el podcast en directo ‘¿Quién quiere ser mi amigo?’, de Mario Marzo y Dane Rivarola. Las entradas cuestan 20 euros. También los barrios de El Lirón, Cercado de Matos, Carrión y Mondragón celebran la Fiesta de la Aceituna. Hoy se celebra una noche musical con Savia Nueva y Paco Guedes. Mañana actúan, desde las 21.00 horas, Los hombres de Cinthya y Sonkaribe. El programa culmina el domingo con una jornada familiar. Desde las 11.00 hasta las 14.00 horas habrá juegos infantiles y, a partir de las 13.30 horas, paella popular y un homenaje a vecinas y vecinos. La fiesta continúa con una verbena del solajero con el grupo Línea Latina a partir de las 14.30 horas, y un fotomatón 360° desde las 15.00 horas.

Gáldar

La cancha del CEIP Antonio Padrón acoge mañana, a las 20.30 horas, la XIII edición de ‘Agáldar, cultura y tradición’, el espectáculo de música popular canaria que cada año reúne en un mismo escenario a la Banda Municipal de Música de la Real Ciudad de Gáldar junto a algunas de las agrupaciones musicales y de baile y solistas más destacados del municipio. El domingo, la Plaza de Santiago acoge el I Mercado Agrícola de Gáldar, en horario de 9.00 a 13.30 horas, con productores locales en una jornada que busca poner en valor la calidad y autenticidad del sector primario del municipio y de la Isla. Además, el mercado contará con actuaciones musicales en directo que amenizarán la jornada.

El pabellón municipal Beatriz Mendoza Rivero acoge mañana, desde las 11.00 y hasta las 18.00 horas, el XXI Encuentro Monográfico del Presa Canario en el que participarán más de 200 perros. Ya el domingo se celebrará el Concurso Nacional Canino, que cuenta en esta edición con un total de 12 ejemplares inscritos. Ambos días se contará con una Peludoteca, un espacio destinado al público infantil con actividades lúdicas a través de las cuales promover y sensibilizar a todos sobre la importancia del bienestar animal.

El Centro Cultural de la villa acoge mañana, a las 20.00 horas, el concierto de fado ‘A Verdade’. La formación está compuesta por Beatriz Alonso (voz) y músicos de sólida trayectoria, Miguel Manescau (guitarra española), Raúl Sánchez (guitarra portuguesa) y Roberto Domínguez (bajo) y Tana Santana (contrabajo). El mismo espacio celebra el domingo a las 19.00 horas, en el marco de la Semana por Paz, un concierto de Luis Pastor, una de las voces más representativas de la canción de autor y la música de compromiso social en España. La entrada es gratuita.