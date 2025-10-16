El Grupo Anfi se vuelca con una empleada tras sufrir un infarto

El Grupo Anfi amaneció esta semana con un aroma distinto en sus instalaciones. La solidaridad más dulce surgió desde muy temprano en este complejo del sur de Gran Canaria y una mezcla de ilusión, empatía y espíritu de equipo se coló en el ambiente. En la cafetería de personal y los salones de la amistad, el bullicio habitual del comienzo de la semana se transformó en un murmullo alegre y solidario con el esperado desayuno solidario en apoyo a la trabajadora Nina Kåhlberg. El objetivo no podía ser más emotivo: recaudar fondos para ayudar a Nina en su proceso de recuperación, tras la parada cardiaca que sufrió hace unos meses y que le ha dejado graves secuelas. Desde su incorporación en 2018 al departamento de Collections, Nina se ha ganado el cariño y respeto de todos por su profesionalidad, su amabilidad y su eterna sonrisa. Ahora, la familia Anfi ha querido devolverle una parte de ese afecto en forma de apoyo y unión.

A las ocho en punto, las mesas de la cafetería y varios salones de Anfi comenzaron a llenarse de bizcochos caseros, brownies, tartas, galletas, muffins, empanadas, sándwiches y pequeños bocados salados, todos elaborados con mimo por compañeros de distintos departamentos. Cada plato llevaba consigo una historia de recetas familiares, secretos culinarios compartidos, madrugones para hornear a tiempo y un toque de ilusión por contribuir a la causa.

El ambiente era tan acogedor como inspirador. El aroma del café recién hecho se mezclaba con el de los dulces recién horneados, y no faltaban las risas, la emoción, y las conversaciones y los brindis improvisados por la salud de Nina, como recuerda Caroline Petersson, responsable del departamento de Collections. Muchos empleados aprovecharon para reencontrarse con compañeros de otros turnos, y todos coincidieron en la sensación de estar viviendo un momento realmente especial.

A lo largo de la mañana, decenas de empleados pasaron por la cafetería y los salones, participando con donaciones voluntarias que ayudarán a costear parte de los costosos gastos del tratamiento. Algunos aportaron postres, otros colaboraron degustando y contribuyendo económicamente, y muchos hicieron ambas cosas. La implicación fue absoluta y nadie quiso quedarse al margen de esta verdadera solidaridad en acción. Un movimiento al que también se une la propia dirección de Anfi, que ha donado dinero para esta noble causa.

El departamento de Recursos Humanos se encargó de custodiar todo lo recaudado, que servirá para costear una parte del tratamiento que requiere Nina y así ayudar a cubrir los gastos de su fisioterapia, estimados en unos mil euros mensuales.

La generosidad colectiva superó todas las expectativas. "El resultado no se mide solo en la cantidad recaudada, sino en la energía positiva, la empatía y el sentido de comunidad que impregnaron cada rincón del evento", señalan desde Anfi.

Feliz cumpleaños

El destino quiso sumar un bonito detalle a esta jornada tan especial: el desayuno solidario coincidió con el cumpleaños de Nina. Un gesto simbólico que añadió emoción y significado a la iniciativa. Aunque ella no pudo estar presente físicamente, muchos trabajadores compartieron mensajes de felicitación, deseos de pronta recuperación y palabras de cariño que serán entregadas junto a lo recaudado.

Al finalizar la mañana, lo que había comenzado como una sencilla iniciativa interna se convirtió en un ejemplo inspirador de lo que significa la solidaridad dentro del Grupo Anfi. Cada donación, cada postre y cada sonrisa fueron pequeñas muestras de un enorme corazón colectivo. Todo un ejemplo de implicación que refleja los valores humanos de la compañía: la empatía, la colaboración y el compromiso mutuo. "Jornadas como ésta nos recuerdan que somos más que compañeros de trabajo; somos una familia que se apoya en los buenos y en los malos momentos. Y cuando actuamos juntos, no hay obstáculo que no podamos superar", expresan desde Anfi.

El desayuno solidario fue, sin duda, un éxito rotundo. Una muestra de que, más allá de los números y las rutinas diarias, lo que realmente nos une son los gestos sinceros de apoyo y cariño.