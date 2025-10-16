HiperDino y Asinca celebran el día de “Elaborado en Canarias” realzando la calidad y la competitividad de la producción local

La cadena de tiendas HiperDino y Asinca celebrarán mañana viernes 17 de octubre, el día de “Elaborado en Canarias”, con el objeto de reconocer y poner en valor, el enorme potencial, la calidad y la competitividad de los productos elaborados en el Archipiélago. Así para conmemorar esta efeméride, tanto la patronal de los industriales en Canarias, como la cadena de supermercados, lanzarán diferentes acciones publicitarias enfocadas en enaltecer el papel de los productores locales, dentro del tejido económico isleño y en especial, dentro de la cadena de suministros y alimentación.

Entre las acciones que se realizarán destacan: la emisión de un spot conmemorativo de esta efeméride; la publicación en los canales oficiales de comunicación de HiperDino de material informativo sobre la importancia de apostar por el consumo de productos elaborados en Canarias como apoyo a la construcción de un futuro más próspero y sostenible para las islas y la atención personalizada por personal de tienda, sobre los productos elaborados en el Archipiélago, en HiperDino Alisios en Gran Canaria y en HiperDino Venezolanos en Tenerife.

Con esta acción, la cadena de supermercados, continúa suscribiendo su compromiso con la producción local y así además lo reflejan los datos. Según el último informe elaborado por la consultora Corporación 5, la red de establecimientos de alimentación canaria cerró 2024 con una inversión de 676 millones de euros en compras a productores de las islas. Así en total, la cadena de supermercados mantuvo su compromiso comercial con 500 empresas locales, dedicadas a la producción de todo tipo de alimentos y productos, desde los frescos, a los envasados.

Para el director del departamento Marketing y Comunicación de HiperDino, Carlos García, “esta efeméride simboliza el enorme potencial de productos con los que contamos en Canarias. Productos que han sido fabricados por empresas que ayudan a generar economía en nuestras islas y que priman la calidad por encima de todo. La gran mayoría de ellas, además, cuentan con una tradición de décadas que ya son parte de nuestro ADN y son nuestra seña de identidad. Por ello, HiperDino no solo ha querido sumarse a este día de reconocimiento sino que además a través de nuestra cadena de tiendas, ponemos a disposición del cliente esos productos como garantía de nuestro compromiso con la producción local”.

