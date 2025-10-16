Así es El Matorral, la nueva planta solar hibridada de Gran Canaria que abastecerá energía renovable a 3.000 viviendas

Gran Canaria da un paso decisivo hacia la innovación energética con la inauguración de la planta solar de El Matorral, ubicada en la central térmica del Barranco de Tirajana, la primera en España que combina generación fotovoltaica con un sistema de baterías de litio.

La nueva instalación cuenta con una potencia de 8,25 megavatios (MW), suficiente para abastecer el consumo anual medio de unos 3.000 hogares. Además, incorpora un sistema de almacenamiento con baterías de litio de 4,2 MW de potencia, capaz de mantener durante dos horas el suministro eléctrico medio de unos 2.000 hogares cuando las condiciones climáticas no son óptimas.

¿Qué es el Grid Forming?

Este innovador conjunto de baterías actúa como respaldo eléctrico y refuerza tanto la estabilidad como la fiabilidad de la red, gracias a la incorporación de la tecnología grid forming, una herramienta novedosa en el país. Además, incorpora avances clave en el campo energético, como su diseño modular, su alta densidad de energía y una mayor eficiencia en los procesos de carga y descarga. En la práctica, esto significa que las baterías de litio pueden almacenar más energía en menos espacio y con menor peso, lo que mejora su rendimiento y facilita su integración en el sistema eléctrico insular.

La planta cuenta también con el primer robot de limpieza en seco de paneles solares de España. Este instrumento responde a la necesidad de mantener en óptimas condiciones los módulos fotovoltaicos en una zona donde el polvo en suspensión puede afectar a su rendimiento, pero donde el uso de agua es limitado.

Para hacer posible esta instalación, Endesa ha invertido más de 12 millones de euros, con el respaldo de una subvención del IDAE dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU, por un total de 5,6 millones de euros.

Habrá ampliación.