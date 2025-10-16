Mogán acondiciona y retira maleza de una ladera inaccesible en Puerto Rico
La actuación del Ayuntamiento busca prevenir riesgos de incendios, plagas y daños en infraestructuras cercanas.
El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Jardines, ha comenzado una actuación de limpieza y desbroce en una ladera ubicada en la zona alta de Puerto Rico dado que con los años, debido a su difícil acceso y pronunciada pendiente, ha proliferado maleza, impidiendo esta el paso de operarios municipales en caso de avería en la red de saneamiento que transcurre por la zona y ocasionando problemas de seguridad a los complejos turísticos y residenciales colindantes.
La ladera se encuentra en la calle Isla de Lobos, entre los complejos multipropiedad Servatur Riosol y Monte Paraíso Apartments. El concejal de Jardines, Víctor Gutiérrez, explica que la maleza supone un riesgo dado que puede producirse un incendio, atraer roedores e insectos y las raíces pueden afectar a cimientos y canalizaciones. “Con esta intervención evitamos posibles riesgos” apunta el concejal, que este miércoles ha estado supervisando los trabajos.
Gutiérrez, informa que esta actuación se encuentra recogida en los pliegos del contrato del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines adjudicado a finales de 2024 a la entidad FCC Medioambiente S.L. No obstante, debido a la compleja situación de la parcela, esta ha subcontratado a una empresa especializada en trabajos verticales y en alturas, que tardará unos quince días en retirar toda la maleza.
El contrato del servicio de jardines contempla otras dos actuaciones similares, también en Puerto Rico, que se ejecutarán próximamente.
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Aemet anticipa un notable cambio de tiempo esta semana con lluvias en Canarias
- Kimberly Ramos, teniente: «El trabajo en cinco municipios es intenso, pero mi equipo me lo pone muy fácil»
- Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
- Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños', con la colaboración de Lopesan