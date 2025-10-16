Mogán acondiciona y retira maleza de una ladera inaccesible en Puerto Rico

El Ayuntamiento de Mogán, a través de la Concejalía de Jardines, ha comenzado una actuación de limpieza y desbroce en una ladera ubicada en la zona alta de Puerto Rico dado que con los años, debido a su difícil acceso y pronunciada pendiente, ha proliferado maleza, impidiendo esta el paso de operarios municipales en caso de avería en la red de saneamiento que transcurre por la zona y ocasionando problemas de seguridad a los complejos turísticos y residenciales colindantes.

La ladera se encuentra en la calle Isla de Lobos, entre los complejos multipropiedad Servatur Riosol y Monte Paraíso Apartments. El concejal de Jardines, Víctor Gutiérrez, explica que la maleza supone un riesgo dado que puede producirse un incendio, atraer roedores e insectos y las raíces pueden afectar a cimientos y canalizaciones. “Con esta intervención evitamos posibles riesgos” apunta el concejal, que este miércoles ha estado supervisando los trabajos.

Vista general de la maleza / La Provincia

Gutiérrez, informa que esta actuación se encuentra recogida en los pliegos del contrato del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines adjudicado a finales de 2024 a la entidad FCC Medioambiente S.L. No obstante, debido a la compleja situación de la parcela, esta ha subcontratado a una empresa especializada en trabajos verticales y en alturas, que tardará unos quince días en retirar toda la maleza.

El contrato del servicio de jardines contempla otras dos actuaciones similares, también en Puerto Rico, que se ejecutarán próximamente.