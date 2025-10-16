Playa de Mogán se llenará de arte el 8 de noviembre con el XII Certamen de Pintura Rápida

La creatividad vuelve a encontrar su escenario perfecto en Playa de Mogán el próximo sábado 8 de noviembre. La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Mogán convoca la duodécima edición del Certamen de Pintura Rápida, que espera reunir a artistas de diferentes partes del mundo para capturar la belleza del entorno y sus gentes en un tiempo récord. Las personas interesadas pueden inscribirse hasta el 4 de noviembre.

La jornada dará comienzo el sábado 8 de noviembre a las 8:00 horas con el sellado de los soportes pictóricos. Podrán participar personas mayores de 16 años –los menores de esta edad pueden hacerlo pero sin optar a premios– y cada artista tendrá que acudir provisto del material necesario para la realización de su obra así de un un caballete para su posterior exposición. El lienzo deberá tener un mínimo de 50 centímetros y un máximo de 120 por cualquiera de sus lados, ser blanco y sin texturas en su superficie. No se admitirán soportes que ya estén usados, mientras que los que empleen papel acuarela o similar deberán venir montados en bastidor o soporte rígido.

A las 8:30 horas los y las participantes comenzarán sus obras y tendrán como límite hasta las 14:00 horas para finalizarlas y que puedan pasar a su exposición pública. Estas serán de estilo y técnica libres, pero tendrán que estar enfocadas en el paisaje, monumentos o gentes de la localidad marinera. A las 16:00 horas se dará a conocer el fallo del jurado.

El Ayuntamiento concederá el primer premio, que será de 1.300 euros, y el segundo y los accésits serán otorgados directamente por los patrocinadores. Las obras del primer y segundo premio pasarán a formar parte del fondo artístico del Ayuntamiento de Mogán y las de los accésits se entregarán a los patrocinadores. Las obras no premiadas podrán ser recogidas por sus artistas.

Inscripción

La solicitud de inscripción se encuentra disponible hasta el 4 de noviembre en la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Mogán, en el trámite 'Participación en certámenes y eventos'. También se encuentran a disposición las bases. Para más información se encuentra disponible el correo electrónico participacion@mogan.es.