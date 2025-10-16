Telde acogerá la Feria Km.0 Gran Canaria en su 33º edición, dedicada al mar y a los productores locales

La Feria Km.0 Gran Canaria celebrará su 33ª edición los días 25 y 26 de octubre en el Parque Urbano de Melenara (Telde), en horario de 09:00 a 14:00 horas, con la participación de 45 productores de toda la isla, entre los que destacan 20 del propio municipio.

El evento fue presentado este jueves en el mismo recinto que acogerá la feria, con la asistencia de la consejera de Desarrollo Económico, Minerva Alonso, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, y la concejala de Sector Primario, María González Calderín.

Durante la presentación, la consejera subrayó la importancia de este formato “que acerca a los consumidores el esfuerzo y la calidad de quienes sostienen nuestro territorio”, y celebró que esta edición se realice junto al mar.

“Telde es uno de los grandes centros pesqueros de Gran Canaria, y con esta feria, que se celebra junto al mar, queremos reconocer el trabajo de la gente del mar y de los productores que, día a día, hacen posible nuestra soberanía alimentaria”, afirmó Alonso.

Y es que la Feria Km.0 Gran Canaria en Telde se traslada en esta ocasión a la costa para rendir homenaje a los oficios vinculados al mar y destacar el papel de la Cooperativa de Pescadores de Melenara, que ocupará un lugar protagonista en el recinto.

Entre los productores del municipio que participarán en esta edición figuran nombres ya consolidados como Bodega La Higuera Mayor, Bodega Señorío de Cabrera, Bodega Hinojo, Cosecha Directa, La Despensa de Florido, La Molina Finca, Colmenar La Violeta, Helados El Canario, Mermeladas Isla Bonita y Finca D. Tomás, entre otros.

“Esta feria es un escaparate de calidad y esfuerzo”, destacó la consejera, recordando que “muchos de los productos que participan han obtenido reconocimientos regionales y nacionales en los últimos meses, lo que demuestra el nivel y la profesionalidad de nuestros productores”.

La Feria estará además complementada con un programa de actividades paralelas organizado por el Ayuntamiento que, según adelantó la concejala, incluirá talleres de pesca, catas, degustaciones o concursos infantiles, entre otras.

Una cita que impulsa la economía local y los hábitos sostenibles

La Feria Km.0 Gran Canaria tiene como objetivos dinamizar la economía local, visibilizar la labor de los pequeños productores, fomentar las marcas locales, promover hábitos de consumo sostenibles y apoyar a quienes trabajan cada día en la preservación del paisaje y la identidad de la isla.

La Feria Km.0 Gran Canaria está promovida por el Ayuntamiento de Telde, dentro del programa Saborea Telde, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, el programa Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Turismo de Gran Canaria, el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) del Gobierno de Canarias y Cajasiete.