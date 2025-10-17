Antonio Morales destaca el papel del cultivo de la papa en la soberanía alimentaria y la sostenibilidad de Gran Canaria

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, abrió anoche la VII Feria Insular de la Papa en el Auditorio de Teror con un mensaje de respaldo al sector primario y, en especial, al cultivo de la papa, al que definió como “fundamental para la soberanía alimentaria, la sostenibilidad, el cuidado del territorio y la protección de la biodiversidad”.

Morales recordó que el Plan Insular de Fomento del Cultivo de la Papa ha permitido aumentar la superficie cultivada en la isla en más de un 6% en la última década, “una tendencia positiva contraria a la del conjunto del archipiélago, donde ha descendido un 26%”. Entre las medidas incluidas en el plan mencionó el asesoramiento técnico, la formación en técnicas de cultivo, el estudio de costes, el control de plagas y las ayudas para la recuperación de terrenos agrícolas.

El presidente destacó además las dificultades que afrontan los productores locales, que “no compiten en igualdad de condiciones” frente a las importaciones y las prácticas desleales, y reclamó un mayor apoyo institucional y ciudadano para proteger al campo grancanario.

Antes del acto institucional, Morales, el consejero de Sector Primario Miguel Hidalgo y el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, visitaron la exposición de maquinaria agrícola instalada en la Plaza de Sintes. Durante la jornada también se celebraron las VII Jornadas Técnicas sobre la Papa, en las que más de un centenar de especialistas presentaron avances en técnicas de cultivo y gestión sostenible.

La gala incluyó la entrega de los premios Papa de Gran Canaria 2025. El reconocimiento al Mejor Productor recayó en Antonio Ramírez, agricultor de San Mateo y presidente de la cooperativa Coacen. El galardón al Joven Productor fue para Francisco Ramón Domínguez Trujillo, de Teror; el de Profesional Técnico para Luis Ángel López Fernández, doctor ingeniero agrónomo especializado en nutrición vegetal; y el de Proyecto de Valorización para Spar Gran Canaria (Cencosu), encabezada por su presidente Ángel Medina Padrón. La revista Campo y su director, Máximo Gómez Domínguez, recibieron el premio a la Mejor Labor Divulgativa.

En el marco de la feria también se entregaron los galardones del IV Concurso de Papas de Mayor Peso, que volvieron a tener como protagonista a los productores de Teror. José Luis León Montesdeoca, de la finca Los Risquillos, ganó el primer premio con una papa de 1,507 kilos y repitió triunfo en la categoría de lote con un conjunto de cinco ejemplares que alcanzaron 6,9 kilos. Le siguieron David Ramírez Quintana, Francisco Domínguez Trujillo y Juan Antonio García Domínguez, también de explotaciones del municipio.

Asimismo, se entregaron los premios de la XVI Cata Insular de Papas de Gran Canaria, donde la variedad Gerónimo fue elegida como la Mejor Papa de 2025. Destacó además en las categorías de calidad organoléptica, papas sancochadas y fritas. En el apartado de papas arrugadas, el primer puesto fue para la Cara, seguida de Gerónimo y Búster, mientras que la Negra Yema Huevo obtuvo el reconocimiento a la mejor imagen.

La feria continuará este fin de semana con exposiciones, una cata comentada de quesos y sidras el sábado a las 11:30 y el concierto del grupo Son x Tres a las 13:00 horas. El domingo se clausurará con la muestra Papas cultivadas en Gran Canaria 2025.