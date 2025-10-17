El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de Las Palmas
Ubicado en una de las calles más céntricas de la capital, la Sandwichería Pizco Los Pioneros ofrece desde hace más de 50 años una amplia y completa carta compuesta por más de 30 opciones de este delicioso plato
En la calle Travieso número 4, en pleno corazón de Las Palmas de Gran Canaria, se esconde un rincón único que fusiona a la perfección tradición e innovación. La sandwichería Pizco Los Pioneros es un local que guarda una historia única y no solo destaca por su encanto, sino también por su historia singular y recetas que han pasado de generación en generación y un toque moderno que sorprende tanto a vecinos como turistas.
Ubicado en el emblemático barrio de Triana, en la capital, podrás disfrutar de los sándwiches más económicos de toda Gran Canaria. En Pizco Los Pioneros han perfeccionado el arte de ofrecer comida deliciosa a precios accesibles, con una variedad de porciones que te permitirá saborear sus diferentes y exquisitos sabores. Todo esto, por tan solo 1,10 euros.
En este establecimiento podrás tener la merienda perfecta para toda la familia son gastarte mucho dinero.
Esta es la historia de la sandwichería Pizco Los Pioneros
Desde 1972, el emblemático local de Las Palmas de Gran Canaria mantiene viva una tradición basada en la calidad gastronómica y un trato exquisito que ha conquistado a generaciones de clientes. El establecimiento se encuentra en una de las zonas más turísticas, históricas y emblemáticas de la ciudad. Esta pequeña joya gastronómica ha resistido al paso del tiempo sin perder su esencia.
La Sandwichería Pizco Los Pioneros abrió sus puertas el 13 de mayo de 1972 y desde entonces se ha convertido en sinónimo de sabor, tradición y cercanía. Su fundador, Tomás Rivero, decidió emprender su propio proyecto con una idea muy sencilla pero innovadora para la época, ofrecer sándwiches de pan de miga elaborados con ingredientes frescos y naturales, perfectos para cualquier momento del día.
Lo que comenzó como un pequeño local en Triana pronto se transformó en un punto de encuentro habitual para vecinos, familias y visitantes. Más de cincuenta años después, Pizco sigue siendo una referencia gastronómica en la capital grancanaria. En Pizco aseguran que el secreto de su éxito radica en la calidad de la materia prima y en ese ingrediente intangible que no figura en la carta, el trato cercano y familiar con el que atienden a su clientela.
Pizco ofrece más de 30 variedades de sándwiches
La carta de Pizco Los Pioneros presenta más de treinta variedades de sándwiches, abarcando desde los clásicos hasta combinaciones más innovadoras y creativas. Cada sándwich se prepara con un pan ligero y esponjoso, disponible en diversos formatos: el tradicional triángulo, el alargado tramezzini, pan redondo o incluso opciones integrales.
Entre sus creaciones más destacadas se encuentran el clásico de jamón o queso y el de berros, ambos favoritos entre los clientes. A diario, cientos de personas disfrutan de estos y otros platos de su extensa y variada carta, que incluye opciones para todos los gustos:
- Tradicionales: Crema de aceitunas, Atún y huevo, Atún y tomate, Berros
- Redondos: Gambas, Salmón, Jamón queso y orégano
- Pan de Tramezzini: Sésamo (serrano y tomate), Calabacín, Castañas
- Integrales: Aguacate, Pollo y huevo, Pollo y bacon, Vegetal, Berros
- Pirámides: Aguacate zanahoria y huevo, Cangrejo espinacas y zanahoria, Pavito y remolacha, Sevillano (aceitunas pimiento y pavo), Serrano con espinacas, Vegetal, Atún tomate y zanahoria
- Pisos: Regosto de pimientos, Serrano y majorero, Espárragos, Rúcula y queso azul, Jardinería (pata asada y tomate), Berenjena con tomate
- Creativos: Gratinado, Ensaladilla, Chorizo y alcachofa, Jamón trufado
Su propuesta permite disfrutar de un bocado rápido en cualquier hora del día. Además, la sandwichería ofrece bandejas de canapés, mediasnoches y tartas saladas de salmón, langostinos o vegetal, muy demandadas en celebraciones familiares y eventos.
Con más de medio siglo de historia, la Sandwichería Pizco Los Pioneros se ha consolidado como parte del patrimonio gastronómico de Las Palmas de Gran Canaria. Su combinación de tradición, calidad y calidez humana la convierte en un referente que ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia.
