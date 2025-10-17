El Cabildo rinde homenaje a las mujeres rurales en el XIII Encuentro Intermunicipal de Artenara, Tejeda y Valleseco

La consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, Isabel Mena, ha participado este viernes en el XIII Encuentro Intermunicipal de Mujeres Rurales de los municipios de la cumbre que se ha celebrado en Artenara, aunque el encuentro se realiza de manera itinerante en cada uno de los tres municipios. Acompañaron a la consejera insular los alcaldes de Artenara, Jesús Díaz, el alcalde de Valleseco, José Luis Rodríguez, y varios concejales y concejalas de los municipios implicados. Este año La Aldea de San Nicolás participa como municipio invitado.

“Esta reunión lleva realizándose muchos años y es ya un evento consolidado que cada edición se supera en número de participantes. Desde el Cabildo llevamos años apoyándolo, y vamos a seguir haciéndolo, ya que es una bonita forma de rendirles homenaje y de visibilizar el gran trabajo que hacen como parte fundamental de nuestra sociedad”, ha destacado la consejera Mena.

El encuentro intermunicipal conmemora el Día Internacional de la Mujer Rural, y en esta edición ha girado en torno a la igualdad de género, el empoderamiento, la autoestima, la erótica, el autoconocimiento en la sexualidad, la salud sexual y la menopausia.

En la organización del encuentro participan tres municipios de la cumbre de Gran Canaria (Artenara, Tejeda y Valleseco). El Encuentro Intermunicipal de Mujeres rurales 2025 persigue la visibilización y el empoderamiento, a través de actividades, talleres, charlas y debate sobre la realidad de las mujeres rurales.