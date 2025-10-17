El comandante Juan Carlos Velázquez toma el mando del ARCC Canarias

El Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias (ARCC Canarias) celebró ayer el acto de toma de posesión del mando de esta unidad, que asume el comandante del Ejército del Aire y del Espacio Juan Carlos Velázquez Salazar, durante un evento presidido por el general segundo jefe del Mando Aéreo de Canarias, Juan Antonio Ballesta Miñarro, celebrado en las instalaciones de Enaire en Gando.

En su discurso, el comandante Velázquez Salazar destacó el «inmenso orgullo» que supone ponerse al mando de esta unidad y puso de relieve que «este sentimiento cobra mayor dimensión por pertenecer a la estructura del servicio de Búsqueda y Salvamento, a la cual llevo ligado desde más de 15 años».

«La piedra angular de cualquier misión que involucre al ARCC Canarias, bien sea de búsqueda y salvamento aeronáutico o de colaboración con otros organismos, es la estrecha relación que nos une a ellos. El compromiso del Ejército del Aire y del Espacio es total en el archipiélago canario y los medios de que disponemos, tanto materiales como humanos, están permanentemente preparados para el fin que nos une, que es salvar vidas», recalcó el nuevo jefe de la unidad.

Por su parte, el general Ballesta, resaltó el enorme reto del trabajo diario de la unidad. «Hablar del SAR -Salvamento y Rescate- es hablar de protección y seguridad, es hablar de sacrificio para servir a toda la sociedad canaria. Nuestro compromiso, el que hemos asumido todos los hombres y mujeres del Ejército del Aire y del Espacio es total». El general, además, puso en valor «un equipo que lleva a cabo su trabajo colaborando con entidades civiles, estatales, insulares, del Cabildo y locales, haciéndolo con entusiasmo y mucha ilusión».

Una vida en el Ejército

Nacido en Gran Canaria en 1985, el comandante Velázquez Salazar ingresó en la Academia General del Aire como Caballero Cadete el 31 de agosto de 2005, integrado en la 61 promoción del Cuerpo General de la Escala Superior de Oficiales. Egresó de la misma como teniente con la especialidad de piloto de helicópteros en julio de 2010, pasando destinado al 802 Escuadrón de Fuerzas Aéreas y RCC de Canarias y, posteriormente, en el año 2016, se intregó en el Ala 46 por adaptación orgánica. Durante los empleos de teniente y capitán, el comandante Velázquez ocupó varios cargos en el ámbito de las operaciones aéreas y el mantenimiento de aeronaves, y ascendió al empleo de comandante en julio de 2021, manteniendo destino en el Ala 46.

Durante dicho empleo ha ejercido como Jefe de Escuadrón de Ala Rotatoria entre enero de 2022 y septiembre de 2023, momento en el que se le designa Jefe de la Secretaría General de la Unidad hasta septiembre de 2025, cuando cesa cesa y pasa destinado como Jefe del Centro Coordinador de Salvamento Aeronáutico de Canarias.

El Comandante Velázquez acumula un total de unas 2.300 horas de vuelo en diferentes aeronaves, de las cuales alrededor de 2.000 horas las desarrolla en el sistema de armas HD.21, comúnmente conocido como helicóptero Superpuma.