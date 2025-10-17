Manolo Matos abre las Fiestas de San Rafael con un pregón marcado por la música y la memoria

El músico y folclorista Manolo Matos Silva fue el encargado de abrir el viernes por la noche las Fiestas de San Rafael 2025 con un pregón que combinó recuerdos personales, humor y agradecimiento. Desde el escenario de la plaza, Matos repasó su infancia en Vecindario, sus primeros pasos en la música y el papel que han tenido las fiestas en la vida del pueblo.

“Esta fue mi infancia, una infancia de sal, viento y terra”, recordó al evocar los veranos en Pozo Izquierdo y las ferias con su tío Manuel. También habló de su padre, “amante de la música canaria y oyente fiel en las fiestas de San Rafael”, y de su primer contacto con la guitarra, que se rompió justo antes de la primera clase. “Dicen que las cosas que empiezan llorando terminan riendo… la música me ha dado muchísimas alegrías”.

El pregonero fue enlazando anécdotas con fragmentos de canciones y referencias a los grupos con los que ha trabajado a lo largo de los años: Tabefe, Arinegua, Terreguero, Parranda del Medio Jigo pal’ Kilo, Sol y Viento, Los Gofiones y, especialmente, Bejeque, formación con la que se presentará el 1 de noviembre en el mismo escenario.

“Subirse a este escenario siendo de Santa Lucía es un honor y una responsabilidad. Aquí hay que venir con los deberes hechos”, afirmó. Matos aprovechó el pregón para recordar a los maestros que marcaron su camino, como Carmelo López y Juan Truyol, y para agradecer a quienes lo acompañaron sobre el escenario, entre ellos la cantante Pino Herrera y el músico Juan Antonio Suárez.

También hubo espacio para la reivindicación. El músico pidió recuperar el concierto de la Banda Sol y Viento dentro de las fiestas y propuso instaurar un Día de las Escuelas Artísticas para mostrar el trabajo de los alumnos del municipio. Además, lamentó el cierre del antiguo Club Social San Rafael, al que describió como “un edificio clave por su labor cultural y por lo que significó para la juventud de Santa Lucía”.

En el tramo final, el pregonero dedicó unas palabras a sus hijos, a quienes definió como “los pilares de todo lo que hago”, y agradeció la confianza del Ayuntamiento y la Concejalía de Festejos. La noche terminó con la interpretación de “Sombra del Nublo”, tema que Matos presentó como un símbolo de la identidad grancanaria y que cerró con emoción el inicio oficial de las fiestas.