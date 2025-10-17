Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Maspalomas Forever homenajea a referentes del colectivo LGTBI en un acto con más de 150 asistentes

La gala reconoció la labor de personas y entidades que han contribuido a consolidar a Maspalomas como un destino referente en diversidad y turismo inclusivo.

H.R.F

Más de 150 personas se dieron cita en la gala Maspalomas Forever – Ayer, Hoy y Siempre, un acto que celebró la trayectoria de quienes han contribuido a convertir a Maspalomas en un referente internacional del turismo inclusivo y la diversidad.

El evento, concebido como un homenaje a la generación que impulsó la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI, reconoció la labor de personas y entidades cuya aportación ha dejado huella en la historia del destino.

Entre los galardonados se encontraban Nati, símbolo de resistencia y dignidad para la comunidad trans; Miss Berbely Hills, figura destacada del transformismo en las noches del Yumbo; Michael Snailham, pionero de la vida nocturna gay y empresario impulsor de locales como Heaven y Villas Blancas; André van Wanrooij, activista y expresidente de GLAY; Giuseppe Bucceri, presidente de APICEC, por su apoyo a la comunidad italiana y al colectivo LGTBI en la zona; y Jaime Baelo, profesional del sector turístico reconocido por su papel en la consolidación de Maspalomas como destino inclusivo.

La ceremonia estuvo conducida por el Colectivo Arco Iris y contó con la participación de la activista Eva Pascual, quien anunció que el Pride 2026 estará dedicado a las personas mayores del colectivo: “Son quienes nos tendieron la mano primero y ahora más nos necesitan”, recordó.

La parte artística de la gala incluyó actuaciones de Kevin y Mark (Legends GC) y del cantante galés Adam Marks, además de un mensaje en vídeo de los directores de una película premiada en el Festival Maspalomas, que destacaron la proyección internacional del destino.

El evento también sirvió para reconocer el papel de los mayores LGTBI como pioneros de la libertad y la visibilidad en el sur de Gran Canaria, y para subrayar la importancia de preservar su legado para las generaciones futuras.

Maspalomas Forever homenajea a referentes del colectivo LGTBI en un acto con más de 150 asistentes

Maspalomas Forever homenajea a referentes del colectivo LGTBI en un acto con más de 150 asistentes

