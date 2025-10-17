Milán, el pequeño con autismo que inspira la primera peluquería para niños con TEA

Vilma y Christian abren en Vecindario ‘La pelu Auténticos’, la primera peluquería infantil inclusiva creada para niños con necesidades especiales, un espacio pionero inspirado en su hijo Milán, con autismo. Su proyecto, nacido del amor y la empatía, llegó para llenar un vacío y para atender a estos pequeños. Transforma el momento del corte de pelo en una experiencia sensorial, tranquila y divertida.

Vilma y Christian nunca imaginaron que una tarea cotidiana como cortar el pelo de su hijo Milán podría convertirse en un reto tan complejo. Milán, de cuatro años, tiene autismo, y el simple sonido de una máquina o el roce de las tijeras le resultaban insoportables. «Nos dimos cuenta de que cortarle el pelo era imposible. Hablamos con muchos padres y les pasaba lo mismo», señalan.

De esa vivencia nació una idea que en dos años, el pasado abril, se convirtió en realidad en Vecindario, en el municipio grancanario de Santa Lucía. ‘La pelu Auténticos’, un espacio galáctico que combina en distintas áreas sensibilidad, creatividad y compromiso social. Va de la mano de Vilma Fernández, que dejó sus estudios de Medicina en cuarto curso en Cuba. Estudia sensibilidad sensorial y clama bien alto: «como para tener alguna titulación. Mi título es ser madre de un niño con TEA (Trastorno del Espectro Autista)». Arrancó el proyecto junto a su marido Christian Betancor, que amplía sus estudios de peluquería, Mervi y la otra hija del matrimonio, la pequeña Camila, que es todo amor con su hermano y apoyo incondicional en la familia.

Auténticos se ha convertido en la primera peluquería infantil inclusiva de Vecindario y una de las pocas en Canarias diseñada específicamente para atender a niños con TEA y otras necesidades especiales. Aunque está abierta a todos.

El local está cuidadosamente ambientado con una temática galáctica: colores suaves, iluminación tenue y rincones llenos de estímulos controlados «que invitan al juego y la calma. Todo está pensado para reducir el estrés y acompañar a los pequeños en un entorno de confianza», dice la madre, impulsora del proyecto.

El espacio más singular es la estación espacial de los sentidos, un entorno sensorial con tubo de burbujas interactivo, máquina de aromas, fibras ópticas, luces de colores, casita oscura y espejos infinitos. Este ambiente multisensorial permite que los niños se relajen después del corte y se familiaricen. «Queríamos un sitio donde cada niño pudiera vivir su propio ritmo, sin presiones. Donde se sientan seguros, felices y, sobre todo, auténticos», explica Vilma.

En las salas no hay máquinas que asusten ni sonidos que interrumpan la tranquilidad. La peluquería utiliza herramientas adaptadas al público infantil: máquinas silenciosas, de vibración mínima y con diseño amigable, ideales para pequeños con hipersensibilidad auditiva o táctil. Recuerda que uno de los clientes le confesó que su pequeño estuvo un año sin cortarse el pelo porque nadie podía. Los niños con TEA tienen mucha sensibilidad en la cabeza. Y eso lo tienen en cuenta en esta peluquería donde cada detalle cuenta: desde el mobiliario ergonómico hasta los colores, los juegos y la diversión. El objetivo no es solo lograr un buen corte, un peinado o poner postizos, sino convertirlo en una experiencia donde el niño disfrute y se sienta en control. Detallan que el corte de pelo, un peinado o cualquier cosa es una misión especial, que los niños asocian ese momento a algo divertido y tranquilo.

Cada sesión no sigue tiempos rígidos. Si el niño necesita explorar el entorno, jugar o descansar, se respeta. No hay prisas. «Nos adaptamos a cada uno, porque cada niño es un mundo», insiste Vilma. El proceso va acompañado de estímulos como música relajante, juguetes, cuentos y trato cercano.

Aunque nació como una respuesta a las necesidades de niños con autismo, Auténticos, junto a la Avenida de Canarias, está abierta a todas las familias. Su filosofía es inclusión desde el ejemplo, no desde la excepción. Esa idea guía cada paso, como cambiar su temática y ambientación. Ahora se sumergen en Halloween y convierten el espacio en otra aventura.