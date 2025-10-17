Moya premia con sus Honores y Distinciones a Dolores González, Manuel Santana y a Ecca

Moya aprueba los nuevos reconocimientos de Honores y Distinciones. Los premios han recaído como Hijos Predilectos del Municipio en Dolores González y Manuel José Santana; como Hijos Adoptivos, María Luisa Alonso y Virgilio Correa; a lo que se suman las Medallas de Oro a Ecca.edu, Ramón Reguero y las cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte.

El acto de entrega será a las 20 horas del viernes de la semana que viene (24 de octubre) en la iglesia de Nuestra Señora de Candelaria.

Dolores González. / LP / DLP

Los colectivos sociales premian a Dolores González Rodríguez «por dedicar más de 30 años de su vida laboral al servicio del Ayuntamiento de la Villa de Moya, desempeñando sus funciones con una entrega que ha trascendido las obligaciones propias de su puesto, atendiendo siempre a los vecinos con cercanía y empatía».

Manuel Santana. / LP / DLP

De Manuel José Santana Rodríguez se destaca «sus casi 40 años dedicados a la enseñanza y a su incansable compromiso con la vida social, cultural y deportiva de la Villa de Moya. Fundador y presidente de honor del Club Deportivo Azuatil e impulsor de eventos deportivos de referencia».

Maía Luisa Alonso Gens. / LP / DLP

El título de Hija Adoptiva recae en María Luisa Alonso Gens por «sus más de 30 años como directora de la Casa-Museo Tomás Morales en la Villa de Moya. Durante todo ese tiempo trabajó por salvaguardar la memoria y por difundir la obra del poeta moyense, Tomás Morales»

Virgilio Correa. / LP / DLP

Así como al industrial Virgilio Correa Suárez, «por su estrecha y continuada vinculación con nuestro municipio. Como director general de Tirma S.A., ha impulsado la colaboración de la empresa en numerosos eventos sociales, culturales y deportivos celebrados en la Villa de Moya».

La Medalla de Oro del Municipio se le entregará a Ecca.edu por «el impacto social, educativo y transformador que, desde su fundación en 1965, ha desarrollado, a través de una metodología pionera que ha permitido que muchas personas con pocos recursos y residentes en entornos rurales puedan acceder a la educación abriéndoles así las puertas a nuevas oportunidades».

Ramón Reguero. / LP / DLP

Al igual que al colaborador de La Provincia / Diario de Las Palmas Ramón Reguero Rodríguez, del que se destaca que «ha mantenido ha cultivado su relación con nuestro municipio acudiendo con frecuencia y participando activamente en sus festividades y acontecimientos más importantes. A lo largo de su vida, ha sido un testigo privilegiado sabiendo captar con su cámara los momentos más significativos de nuestras fiestas».

Las cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. / LP / DLP

Y, por último, el municipio valora el trabajo de las cargadoras del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, «al cumplirse 25 años desde su primera salida en la Semana Santa de la Villa de Moya. Ellas han contribuido a mantener viva esta tradición que forma parte de nuestra cultura y del patrimonio inmaterial realzando la Semana Santa del municipio».

Asociaciones vecinales

Los títulos se han concedido tras la celebración de la comisión en la que estaban representadas las asociaciones de Moya, siendo aprobada la propuesta por unanimidad de los integrantes. Tras este paso, se llevó a la Comisión Informativa de Personal, Seguridad Ciudadana y Gobernación, donde también recibió su aprobación por unanimidad, según el grupo de gobierno, que señala que por último se dará cuenta al Pleno de la Corporación en una sesión extraordinaria, que se celebra este lunes 20 de octubre.

El acto solemne de entrega de Honores y Distinciones será la viernes de la próxima semana.