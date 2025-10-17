La problemas de tráfico se reducen un 60% en un tramo de la GC-1

La quinta reunión de la mesa de trabajo de coordinación de las distintas instituciones para el análisis de los problemas de tráfico rodado en Gran Canaria celebrada ayer ya comienza a dar datos reales sobre las medidas y actuaciones que se han llevado a cabo, principalmente en la GC-1, la vía que más problemas registra por la alta densidad de tráfico que soporta a diario.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, expuso que comparando datos de junio de 2024 a junio de 2025 y de octubre de 2024 a octubre de 2025, se ha constatado que ha disminuido la siniestralidad en un 33 % en el tramo de la vía comprendido entre Bocabarranco y La Estrella, ambos puntos dentro del municipio de Telde. Morales también aportó que «la afección a los problemas de tráfico y movilidad en la vía se ha reducido en un 60% y se ha ganado un carril real». Ese nuevo carril provisional es el obtenido sacrificando la entrada al barrio de La Pardilla, que ha pasado de tener un flujo del 4% cuando se puso en marcha a registrar en la actualidad un 25%, «e irá a más a medida que los conductores se vayan adaptando a él», destacó Morales.

El presidente subrayó que «en estos momentos el problema mayor y que está generando mayores costos sociales, económicos y una mayor alarma social son los accidentes y la ausencia de determinación y agilización para resolver las situaciones que se creen», en referencia a la tardanza para quitar de la vía coches accidentados que provocan el colapso de la GC-1.

Morales afirmó que en las primeras reuniones que tuvieron, la Jefatura Provincial de Tráfico «nos dijo que se estaba trabajando en un protocolo para el conjunto del Estado que permitiera actuar de manera más ágil cuando se produjera un accidente. No tenemos noticias de que eso se haya producido y no sabemos qué ha pasado con este asunto».

Antonio Morales manifestó que «los compromisos a los que hemos ido llegando y que se han ido ejecutando por parte del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Gran Canaria están mostrando resultados reales y visibles».

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, también presente en la reunión para el análisis de los problemas de tráfico en la Isla, adelantó que ya está aprobado el proyecto de construcción del tramo Bocabarranco-La Estrella, incluido en el conjunto de actuaciones previstas para la mejora de accesos y enlaces de la GC-1 entre Las Palmas de Gran Canaria y el Aeropuerto, dentro del marco del Convenio de Carreteras. Ese tramo contará con un cuarto carril en ambos sentidos para dar fluidez al tráfico que se embotella en esa zona. El proyecto saldrá a licitación con un presupuesto de cerca de 10 millones de euros.

El consejero también destacó que los pliegos de la licitación recogen que priorizarán el cumplimiento del plazo de ejecución, previsto en 12 meses, la posible reducción de dicho plazo y las posibles aperturas parciales de las obras, teniendo en cuenta la prioridad en la ejecución del tramo sentido Sur, correspondiente al entorno de La Pardilla.

La reunión también contó con la presencia del concejal de Vías y Obras de Telde, Iván Sánchez, la directora general de Infraestructura Viaria, Rosana Melián; la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández, y los consejeros de Obras Públicas y de Transporte y Movilidad Sostenible del Cabildo, Augusto Hidalgo y Teodoro Sosa.