RTVE apuesta por Universo Drag y por Maspalomas para la nueva temporada de ‘Make up stars’
El programa tendrá a San Bartolomé de Tirajana como escenario central del programa
El concurso revelación de la pasada temporada, que presenta Pilar Rubio, regresará con nuevos episodios, nuevos aspirantes y nuevo jurado para elegir al gran referente del maquillaje. En esta ocasión, estará centrado en el universo drag y en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), escogido en esta ocasión como escenario central del programa, con localizaciones como las dunas y el Faro.
En talent, que produce RTVE Play en colaboración con la productora Mega TV, irá en esta edición mucho más allá. No solo se tratará de buscar al maquillador 360º sino también de reivindicar la libertad y la diversidad a través de los pinceles y las paletas de maquillaje.
La primera edición, en RTVE Play
María se coronó como la ganadora de la primera edición. La catalana se impuso en una emocionante final frente al canario Tamito y a la asturiana Lola. Los seis episodios completos pueden volver a disfrutarse de manera gratuita en RTVE Play.
- Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
- La Bonoloto cae en Gran Canaria
- Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
- El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
- La Aemet anticipa un notable cambio de tiempo esta semana con lluvias en Canarias
- Kimberly Ramos, teniente: «El trabajo en cinco municipios es intenso, pero mi equipo me lo pone muy fácil»
- Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
- Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños', con la colaboración de Lopesan