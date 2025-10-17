Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

RTVE apuesta por Universo Drag y por Maspalomas para la nueva temporada de ‘Make up stars’

El programa tendrá a San Bartolomé de Tirajana como escenario central del programa

Pilar Rubio, presentadora del programa

Pilar Rubio, presentadora del programa / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El concurso revelación de la pasada temporada, que presenta Pilar Rubio, regresará con nuevos episodios, nuevos aspirantes y nuevo jurado para elegir al gran referente del maquillaje. En esta ocasión, estará centrado en el universo drag y en Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), escogido en esta ocasión como escenario central del programa, con localizaciones como las dunas y el Faro.

En talent, que produce RTVE Play en colaboración con la productora Mega TV, irá en esta edición mucho más allá. No solo se tratará de buscar al maquillador 360º sino también de reivindicar la libertad y la diversidad a través de los pinceles y las paletas de maquillaje.

La primera edición, en RTVE Play

María se coronó como la ganadora de la primera edición. La catalana se impuso en una emocionante final frente al canario Tamito y a la asturiana Lola. Los seis episodios completos pueden volver a disfrutarse de manera gratuita en RTVE Play.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Seis jóvenes se unen y crean una asociación en Montaña San Francisco
  2. La Bonoloto cae en Gran Canaria
  3. Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar
  4. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  5. La Aemet anticipa un notable cambio de tiempo esta semana con lluvias en Canarias
  6. Kimberly Ramos, teniente: «El trabajo en cinco municipios es intenso, pero mi equipo me lo pone muy fácil»
  7. Atento a los cortes y restricciones de hoy en las carreteras de Gran Canaria
  8. Salsipuedes convierte el Palacete de la Marquesa en 'El Gran Palacete de la Navidad de los Sueños', con la colaboración de Lopesan

RTVE apuesta por Universo Drag y por Maspalomas para la nueva temporada de ‘Make up stars’

RTVE apuesta por Universo Drag y por Maspalomas para la nueva temporada de ‘Make up stars’

Así es la nueva lucha contra las ratas y las cucarachas: el triple de personal y alternancia de los productos

Así es la nueva lucha contra las ratas y las cucarachas: el triple de personal y alternancia de los productos

Una pasarela unirá el casco de Agaete sobre el barranco

Una pasarela unirá el casco de Agaete sobre el barranco

El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de la capital

El bar donde sirven los sándwiches más míticos de Gran Canaria: más de medio siglo preparando los más deliciosos y más baratos de la capital

San Bartolomé de Tirajana gana el Premio Regiostars otorgado por la Comisión Europea por su proyecto de gestión de desprendimientos

San Bartolomé de Tirajana gana el Premio Regiostars otorgado por la Comisión Europea por su proyecto de gestión de desprendimientos

Todo listo para el FIC Gáldar 2025, que premiará a Kira Miró y contará con Salva Reina entre sus invitados

Todo listo para el FIC Gáldar 2025, que premiará a Kira Miró y contará con Salva Reina entre sus invitados

¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria

Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents