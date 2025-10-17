Todo listo para el FIC Gáldar 2025, que premiará a Kira Miró y contará con Salva Reina entre sus invitados

El Festival Internacional de Cine de Gáldar (FIC Gáldar) 2025 revela un cartel de invitados de primer nivel a la gala de clausura, entre los que destaca el polifacético Salva Reina, flamante Premio Goya 2025 al Mejor Actor de Reparto por El 47 y uno de los rostros más queridos en la pequeña pantall, y que acompañará esa noche a la actriz grancanaria Kira Miró, su pareja, que recibirá la Guayarmina de Honor 2025.

Ya está todo preparado para la 13ª edición del FIC Gáldar que, bajo el tema Ecos del futuro, abre sus puertas el próximo domingo con un completo programa que culminará el sábado, 25 de octubre, con su gala de clausura. Ayer se presentó oficialmente con la presencia de la consejera de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Guacimara Medina, el alcalde del Ayuntamiento de Gáldar, Teodoro Sosa, el primer teniente de alcalde y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Gáldar, Julio Mateo Castillo y la directora del Festival, Ruth Armas.

El Centro Cultural Guaires, nueva sede del festival

Como novedad, el renovado Centro Cultural Guaires de la ciudad de Gáldar se convertirá en base de operaciones del festival para la proyección gratuita de todas las películas y cortometrajes a concurso en las Secciones Oficiales, celebración de talleres y convocatorias de Gáldar Rueda.

Tras la excelente acogida de la pasada edición, la gala de clausura del sábado 25 en la que la actriz canaria Kira Miró recibirá la Guayarmina de Honor 2025 se celebrará en el Pabellón Juan Vega Mateos y estará presentada por Carlos del Amor y María Mendoza, junto a Fabiola Acosta, Rubén Castellano y Adrián Cruz. Se retransmitirá en diferido por La 2 de RTVE.

Junto a la pareja Miró - Reina, otra de las invitadas es Claudia Salas, la carismática Rebeca en la exitosa serie de Netflix Élite, actriz en La Peste o Centro Médico, muy aclamada por su papel en la película Cerdita, de Carlota Martínez-Pereda.

Asimismo, uno de los rostros más queridos y versátiles del panorama español, Manu Vaqueiro, inolvidable en su papel de Marcelino en Amar en tiempos revueltos y Amar es para siempre, será otro de los presentes.

También asistirá a la gala Alejandro Albarracín, habitual de la escena teatral y uno de los rostros más populares por producciones como Sueños De Libertad, Élite y El Inocente para Netflix; y Daniel Tatay, Andrés de la Reina en Sueños de Libertad.

