Vecinos del Burrero ganan un mes para alegaciones contra el deslinde de Costas que afecta a sus casas

Los vecinos afectados por el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre de costa de El Burrero, en Ingenio, tienen un mes más para presentar alegaciones por un error en el expediente, según publicó ayer viernes 17 de octubre el BOP. Analizaron esta ‘novedad’ la tarde de ayer en una asamblea y presentaron el borrador de un modelo de documento para presentar alegaciones con los mismos criterios. Piden que el deslinde que determina la Demarcación de Costas de 100 metros se reduzca a 20 y no modificar el PGO actual, tal y como proponen. Estudian hacer una asociación.

Error material

El Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas nº 125, publicado este viernes 17 de octubre, hace constar una rectificación de error material en el anuncio anterior relativo a la incoación del expediente. La modificación afecta a la fecha de la resolución por la que se inicia el expediente, sin alterar el fondo del mismo. En el anuncio original, publicado el 29 de septiembre en el BOP nº 117, se indicaba que la incoación había sido acordada el 21 de noviembre de 2022, cuando la fecha correcta es el 22 de septiembre de 2025.

Con el fin de garantizar la plena publicidad y la participación de las personas interesadas, se abre un nuevo plazo de un mes para que cualquier persona interesada pueda examinar el expediente y formular las eventuales alegaciones que estime oportunas, computándose este plazo desde el día siguiente al de la publicación del anuncio.