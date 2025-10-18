Dos años de cárcel a la mujer que hostiga a los vecinos de Agüimes por revelar datos médicos privados

El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a dos años y un día de cárcel a una vecina de Agüimes que se apropió de un informe médico y reveló los datos de una usuaria del centro de salud. Se trata de la primera sentencia condenatoria contra esta mujer, que tiene medio centenar de denuncias y ha propiciado protestas vecinales por presuntas agresiones físicas, insultos y acoso hacia otros residentes del municipio.

El fallo, ratificado en julio por la Audiencia Provincial de Las Palmas y que ya ha adquirido firmeza, la considera responsable de un delito de revelación de secretos. Según los hechos declarados probados, el 27 de septiembre de 2023 la penada se encontraba en el médico esperando a ser atendida cuando recibió por error un documento confidencial de otra mujer.

En lugar de devolver el informe, decidió revelar esta información a los padres de la denunciante cuando los vio esperando frente a un colegio a que sus hijos salieran de clase.

Protestas vecinales

No es el único pleito en el que se ha visto envuelta esta polémica vecina, aunque sí el primero con una sentencia en firme.

Ya el pasado mes de septiembre, al poco de empezar el curso escolar, un grupo de vecinos y de padres y madres del colegio Roque Aguayro, con cabezas visibles como Yeray González o el letrado Alexis Bethencourt, se concentraron para exigir una respuesta judicial contundente. El comportamiento de esta vecina ha propiciado numerosas disputas con la comunidad educativa, profesionales médicos y hasta el propio alcalde del municipio.