Cornelio Suárez: «Hay 500 empleos y no vienen por la mala movilidad»

Atascos a diario en la GC-1, incluso sin ser hora punta. ¿De qué forma afecta al tejido empresarial del Polígono Industrial de Arinaga? A empresarios y empleados.

Como presidente de Aenaga, considero que los atascos diarios en la GC-1 afectan seriamente a la productividad de las empresas del Polígono de Arinaga. Retrasan el transporte de mercancías y la llegada del personal, generando pérdidas de tiempo y costes adicionales. Urge mejorar la movilidad y los accesos para garantizar la competitividad del tejido empresarial de la zona.

La empresa de transporte Alsa presentó esta semana un proyecto pionero de movilidad con guaguas lanzadera para hacer el servicio de traslados de ida y vuelta de los empleados del polígono. Alivia el tráfico y llenaría el vacío actual de la falta de transporte dentro del área industrial. Han apostado por esta iniciativa.

Desde Aenaga vemos con muy buenos ojos la propuesta de Alsa. Todo proyecto que contribuya a mejorar la movilidad en la Zona industrial de Arinaga es positivo y necesario. Apostamos por iniciativas sostenibles como las guaguas lanzadera, que pueden reducir el tráfico, facilitar el acceso de los trabajadores y mejorar la eficiencia del entorno empresarial.

Las caravanas en la autovía y también la falta de transporte dentro del propio polígono se convierten en un binomio que acarrea problemas a los empresarios para conseguir mano de obra. Tiene cifras del número de empleados que precisan los empresarios. ¿En qué sectores?

Efectivamente, la combinación de atascos en la GC-1 y la falta de transporte interno de nuestra zona industrial dificulta la contratación de personal. Muchos trabajadores rechazan ofertas por los problemas de acceso y movilidad. Actualmente, estimamos que las empresas de nuestra zona necesitan cubrir entre 400 y 500 puestos, principalmente en sectores industrial, logístico, de mantenimiento, construcción y servicios. Resolver la movilidad es clave para atraer y retener talento en la zona.

Usted aboga por ampliar la FP Dual en sectores donde se precisa mano de obra. Propone el CIFP Villa de Agüimes por la cercanía al polígono. Los estudiantes hacen prácticas en las mismas empresas.

Apostamos firmemente por ampliar la Formación Profesional Dual, especialmente en los sectores donde más se necesita mano de obra cualificada. El CIFP Villa de Agüimes representa un aliado estratégico por su proximidad a la zona industrial de Arinaga, lo que permite que los estudiantes realicen sus prácticas directamente en las empresas de la zona, facilitando su inserción laboral. Además, contamos con el respaldo y la implicación del Gobierno de Canarias, que ha mostrado una clara apuesta por potenciar la FP Dual. Quiero destacar la apuesta decidida del consejero de Educación, Poli Suárez, por modernizar la formación profesional y acercarla a las necesidades reales del tejido productivo.

¿Hay proyectos o propuestas en marcha para adaptar la FP a la necesidad laboral en el polígono?

Aenaga trabaja en propuestas conjuntas con el centro educativo y las administraciones públicas para adaptar los ciclos formativos a la demanda actual en sectores como industria, energía renovable, logística, mecánica, electricidad, automoción y administración. Nuestro objetivo es formar perfiles profesionales ajustados a la realidad del mercado, ofrecer oportunidades a los jóvenes del municipio y garantizar relevo generacional en las empresas. Con la colaboración del CIFP Villa de Agüimes, el apoyo del Gobierno de Canarias y la visión de Poli Suárez, estamos convencidos de que podemos consolidar a Arinaga como un modelo de cooperación entre educación y empresa en las Islas.