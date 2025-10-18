La obra del parquin de San Gregorio se reactiva tras 20 años en el limbo

La obra del parquin de San Gregorio, cerrado desde hace 20 años y con más de 800 plazas, saldrá a licitación en enero del año que viene, desbloqueando la parálisis de este edificio que ha padecido durante años vandalismo, incendios y ocupaciones. Así lo adelantó el concejal de Obras Públicas del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez, quien asegura que actualmente están terminando el proyecto y que una vez que sea licitado las obras tendrán una duración de 16 meses.

El presupuesto total ronda los cuatro millones de euros, que incluye el proyecto. El Cabildo de Gran Canaria aportará 2,8 millones de euros y el Ayuntamiento 500.000 euros. También habría que añadir unos 100.000 euros para la limpieza, debido el deterioro que presenta su interior actualmente.

Sánchez explica que «lo que queremos hacer es la terminación de la obra del edificio de aparcamientos, necesaria para que se pueda poner al uso». El edil asegura que la apertura «dependerá de la decisión por un modelo de gestión, que en nuestra opinión, debería ser una concesión administrativa para su explotación, para la que empezaremos a trabajar desde que se inicien las obras», y añade que este modelo de gestión «permitirá por fin la apertura del edificio con todas las garantías».

Iván Sánchez señala que la terminación del edificio «es lo que permitirá, entre otras cosas, que el ticket horario o el coste del abono sea el menor posible porque el gestor del aparcamiento solo tendrá que amortizar un mínimo de inversión tras la puesta en marcha, ya que el resto del edificio se habrá hecho con dinero público».

Entre los aspectos positivos destaca que la estructura se encuentra en buenas condiciones. «Con los ensayos que se hicieron con el primer encargo del gobierno anterior a Fomentas se pudo analizar la estructura y hacer pruebas de carga, que es uno de los datos que necesitábamos para tener la seguridad de que el edificio tal y como está, se puede poner en uso público», explica el edil.

La apertura del edificio también permitirá recuperar un espacio urbano en la superficie exterior que tiene 8.000 metros cuadrados en el centro del municipio y que actualmente se está usando como aparcamientos, con una capacidad sobre los 200 vehículos. «La parte de arriba para nosotros es fundamental porque tiene que estar impermeabilizado y tenemos que acabar con un adoquín. La plaza que va sobre este edificio tendrá que ser transitable. Y eso es lo que vamos a incluir en esta primera fase», afirma el concejal de Obras Públicas, que subraya que la actuación para convertirla en parque urbano, con mobiliario urbano, sombra, pérgolas y vegetación, entre otros elementos, estaría incluido en una segunda fase, «porque es imposible meterla económicamente en esta que sale a licitación».

Iván Sánchez subraya que la apertura del parquin de San Gregorio «era la prioridad número uno desde que entramos en el Gobierno», y asegura que les ha llevado dos años de trámites administrativos para volver a hacer el encargo, «para una obra que lleva menos tiempo que todo el papeleo que hay que mover».

El concejal de Vías y Obras manifestó que la apertura del parquin «está dentro del objetivo que nos marcamos de recuperar el centro urbano de la ciudad, que está encorsetado por estos dos esqueletos urbanos, este y la urbanización de Arauz, que ya la hemos puesto en marcha, y que lleva años impidiendo el desarrollo del casco del municipio».