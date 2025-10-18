Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El es el local perfecto para los amantes del dulce en Gran Canaria: así son los batidos más espectaculares de la isla

La carta ofrece una gran variedad de opciones para acompañar loa batidos

Este local de Gran Canaria también cuenta con batidos saludables

Este local de Gran Canaria también cuenta con batidos saludables

Helena Ros

Helena Ros

En el corazón de San Bartolomé de Tirajana, la Cafetería Pastelería San Francisco 2 se ha convertido en un punto clave para los amantes de la repostería y los batidos extravagantes. Su ambiente familiar y su amplia oferta la han consolidado como una de las paradas imprescindibles para disfrutar de un desayuno o merienda con sabor casero.

Sabor y calidad

El local destaca por su amplia carta donde se combina los clásicos cafés con los batidos más sorprendentes que puedas encontrar en la isla y de todos los sabores posibles, acompañados de una variedad gastronómica tanto dulce como salda, para complacer todos los paladares. Desde bocadillos y sándwiches recién horneados, hasta croissants, tartas y más dulces que conquistan con la mirada.

Cada producto está elaborado con ingredientes de calidad y pensados para disfrutar en cualquier momento del día, ya sea con un café mañanero o con un batido más dulce para merendar.

Batidos personalizados

En este local, los batidos se preparan al gusto del cliente, con una variedad de sabores que van desde los más clásicos a los más originales, como Kinder Bueno, Oreo y Filipino, entre otros muchos.

El precio base de los batidos es de 5 euros, aunque se puede personalizar, añadir un donut cuesta un euro más, mientras que acompañarlo con un trozo de tarta eleve el precio a 7,50 euros.

Además, su carta ofrece opciones igual de deliciosas, como crepes dulces o saladas, sándwiches o zumas naturales, ideales para acompañar el desayuno a la merienda. Cada visita es una oportunidad para descubrir nuevos sabores.

Un espacio acogedor

Situada en la Calle Partera Leonorita, 301, la Cafetería Pastelería San Francisco 2 abre de lunes a sábado, de 8:30 a 21:00 horas, ofreciendo un ambiente cálido y cercano, ideal para quienes buscan desde un desayuno tranquilo hasta quienes buscan una merienda con amigos o una pausa a mitad del día.

Los domingos el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal. Su atención amable y su amplia carta, han convertido a este local en uno de los rincones más recomendados de la zona para quienes quieren disfrutar de un buen dulce.

