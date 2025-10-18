El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos

Hay más perros de la raza presa canario en Polonia y Serbia que en las propias Islas. Su imponente físico, con grandes patas que recuerdan a la palma de una mano humana, cráneos anchos y un hocico robusto, ha cautivado a criadores y amantes de los perros en todo el mundo. Pero este fin de semana, el protagonista volvió a casa. El municipio de Santa María de Guía acogió el XXI Encuentro Monográfico del Presa Canario, en donde más de 200 perros de distintas Islas del Archipiélago, de la Península e incluso de Serbia, compitieron por alzarse con el título al mejor ejemplar.

Los nombres que se escuchaban en el pabellón resonaban con la tradición de las Islas. Entre Tarajal, Anaga, Afur o Kan de Teneguía, sus dueños presumían de una raza “que representa la cultura de aquí”, destacó Jonás Salazar, criador de perros en La Palma. Esta raza fuerte y vigorosa se usaba en la antigüedad para el pastoreo o la guarda. Ya en el siglo XVI, los cronistas de la conquista describían su presencia en las Islas hasta llegar al día de hoy, cuando su descendiente más emblemático es el presa canario.

Aunque el espacio reunió a 90 canes –en la jornada de mañana serán 120–, apenas se oían ladridos. En su lugar reinó la calma que caracteriza a esta raza. “Son perros muy protectores, fieles y que saben cómo comportarse”, explicó Teri Déniz, dueña de otros tres presa canarios en Gran Canaria. Muestra de ello es que convive con sus mascotas perrunas, al mismo tiempo que con un gato y un perro yorkshire, y reconoció la calma que se vive en su casa, sin problema de convivencia entre los animales.

Competición

Kan de Teneguía se alzó con el primer puesto en la categoría joven. Con apenas 13 meses, el perro deslumbró con una figura que, ya a temprana edad, es robusta pese a que aún le queda por crecer hasta los tres años. Su dueño, Jonás Salazar, comenzó su amor por los perros a los 15 años, cuando se embarcó rumbo a Tenerife a por su primer perro. Ahora tiene 43, y junto con su padre, Ángel Benito Salazar, se han aventurado a la crianza de 12 perros de esta raza canaria. Su cuidado pasa por atender su alimentación, los paseos y el cepillado hasta los chequeos médicos y la vacunación. La clave está en conseguir unas tallas "lo más cercanas a los parámetros establecidos", explicó Salazar, para impresionar al jurado que delibera qué perro es el ganador.

Jonás Salazar gana con su perro Kan de Teneguía el primer puesto en la categoría joven. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Además, el cuidador subrayó el reconocimiento que tienen alrededor del globo: "Se pueden encontrar estos perros en Polonia, Hungría, Serbia, Estados Unidos y hasta China". Pues bien, existen delegaciones de presa canario en México, Rusia, Polonia, China y Estados Unidos, entre otros países. De hecho, entre el público del pabellón de Guía se encontraba Richard DeBerry, originario de Luisiana. El experto en presa canario desarrolló una pasión por la raza hasta el punto de crear la Fundación K9 en Estados Unidos. El objetivo de su asociación es dar visibilidad a los cuidados y habilidades de estos peludos.

DeBerry no oculta su admiración por el presa canario y afirmó sentir un profundo "respeto por esta raza perruna". Su visita a las Islas le sirve para contagiarse de otra cultura, en la que se considera a estos perros parte de la familia, "a diferencia de lo que suele suceder en el norte de América". Fruto de esta devoción, trabaja activamente para que el presa canario sea reconocido como raza pura por el American Kennel Club (AKC), uno de los registros caninos más prestigiosos de los Estados Unidos. DeBerry estima que la inclusión podría lograrse en unos dos años. Si lo consiguen, el presa canario podría participar como raza oficial en competiciones mundiales.

Dos niñas junto a su presa canario. / Andrés Cruz / ANDRES CRUZ

Al evento también acudieron amantes de los perros como Stansilav Gudalo y su grupo de amigos, todos ellos de Serbia. En su casa, a más de 4.500 kilómetros de distancia, le esperan sus mascotas canarias, mientras ellos decidieron venir a las Islas a ver este tipo de competiciones. No es la primera vez que acuden y el próximo año lo harán con sus propias mascotas. Quien sí trajo a su presa 'serbia' fue Nebojsa Vujicic. Tiene un total de 30 y destaca su amor por esta raza "tranquila". Además, reconoce: "es mi razón para visitar Canarias cada año".