'The Call Games' hace vibrar a la Villa de Moya en su primer día

'The Call Games' celebra su segunda edición en la Villa de Moya y lo hace llevando el espectáculo a la calle, concretamente a la calle Miguel Hernández, con el objetivo de convertir el casco en una fiesta e incentivar la práctica deportiva a todos los que se acercaron a disfrutar algo único. Una puesta en la calle que se combina con la competición en el box, situado en el terrero de lucha, que se ha convertido en una auténtica fiesta para los que han competido y los que se han acercado a disfrutar.

La competición, dividida por categorías y parejas masculinas, femeninas y mixtas, comenzó a las 10.00 horas, en el pórtico de la Iglesia de Nuestra Señora de Candelaria, punto en el que partían para completar un recorrido de 500 metros hasta enfrentarse a la primera de las cuatro estaciones colocadas a lo largo de la calle Miguel Hernández. "En esta segunda edición hemos ido un paso más allá y hemos sacado la competición a la calle con el objetivo de proyectarla a todo el mundo. Es una forma de que todos se acerquen y disfruten de la adrenalina que da la competición tanto al que participa como al que la ve. Es también una forma de dar a conocer los deportes que ofertamos y que ponemos al alcance de todos nuestros vecinos desde el Ayuntamiento de la Villa de Moya", señala el alcalde, Raúl Afonso.

'The Call Games' / La Provincia

El crossfit ha ido ganando adeptos en el municipio desde sus inicios hasta convertirse en una comunidad que colabora y disfruta de todos los eventos que se realizan en el municipio. "La Villa de Moya es nuestra casa y desde que celebramos la primera reunión que fue una toma de contacto hasta hoy hemos tenido los brazos abiertos. Es una muestra de que tanto el municipio, como el box de Atlantix 928, están preparados para hacer grandes cosas y la fiesta de hoy es una muestra de ello", destaca Javi Sánchez, responsable de Atlantix Box 928.

Durante la mañana en tandas de quince personas fueron saliendo del pórtico de la Iglesia para enfrentarse a las cinco estaciones que se situaban a lo largo de la calle Miguel Hernández con ejercicios variados como wall ball shots, remo, farmer carry o saltos al cajón, todo combinado con carrera. Por la tarde las miradas se han centrado en el box, situado en el terrero de lucha, ha sido el escenario en el que se ha completado el segundo wod llamado Canguillo, que ha estado compuesto de un amrap formado por los siguientes ejercicios: rope climb, ground to over head y pull up.

'The Call Games' continúa este domingo en la Villa de Moya, concretamente en el terrero de lucha, para completar el tercer wod y la fase final de la competición.