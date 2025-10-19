El Mercado Agrícola se estrena con éxito en Gáldar y volverá a la Plaza de Santiago cada dos semanas

El I Mercado Agrícola de Gáldar, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico del Ayuntamiento de Gáldar, dirigida por Tine Martín Ojeda, se estrenó este domingo con un gran éxito para los visitantes y productores. El Mercado se celebrará cada quince días en la Plaza de Santiago y sus alrededores, siempre los domingos.

Teodoro Sosa, alcalde de la ciudad, visitó el I Mercado Agrícola junto con los concejales Tine Martín y Carlos Ruiz, y subrayó que "la oferta de restauración en Gáldar atrae a cientos de personas todos los domingos y ahora vamos a tener este complemento cada dos semanas de la mano de la Concejalía de Desarrollo Socioeconómico".

"Podremos disfrutar de estas jornadas con música en vivo pero principalmente reivindicando nuestro sector primario. Nos encontramos con muchos productores que vienen de todos los rincones de Gran Canaria a presentar sus mejores productos. De esta forma conseguimos darle aún más vida al pueblo y concienciar a la gente que los productos de kilómetro cero y de cercanía son el futuro de esta tierra", añadió.

Tine Martín, concejal de Desarrollo Socioeconómico, explicó que "este mercado nace con la intención de aportar una oferta continuada y cercana para nuestros productores, al mismo tiempo que dinamizamos el casco histórico de Gáldar". "Queremos que la ciudadanía valore el esfuerzo del sector primario y reconozca la calidad de los productos que se cultivan y elaboran en nuestra tierra. La acogida en esta primera edición ha sido muy positiva y seguiremos trabajando para consolidarlo como una cita habitual en el municipio", continuó.

Este evento se enmarca dentro del programa insular de Mercados Agrícolas, Ganaderos y Pesqueros de Gran Canaria, presidido por Mari Carmen Pérez Castellano, organizado por Agustín Bolaños Guedes y Saúl Navarro Benítez, y cuenta con la colaboración de la Consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria.

La cita tuvo lugar en horario de 9:00 a 13:30 horas y reunió a numerosos productores de la isla en una jornada dedicada a resaltar la excelencia, sostenibilidad y autenticidad del sector primario local.

A lo largo de la mañana, el público pudo descubrir y adquirir productos de proximidad, como frutas y hortalizas frescas, panes y quesos artesanales, mieles, vinos y otras elaboraciones tradicionales, que reflejan el sabor y la calidad del campo grancanario. El ambiente se completó con música en directo con las actuaciones de Alma Zerpa, La Granja de Don Millo y Dúo Guardilama.