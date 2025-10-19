Más de treinta artistas plasman su talento en el II Concurso de Pintura Rápida “Villa de Ingenio”
La Plaza de la Candelaria se convierte en un lienzo colectivo en una jornada artística organizada por la Asociación Cultural ARTIS que reunió a creadores de toda Gran Canaria
La Plaza de la Candelaria de Ingenio vivió una jornada única este sábado 28 de octubre con la celebración del II Concurso de Pintura Rápida “Villa de Ingenio”, un evento que reunió a más de una treintena de artistas procedentes de diferentes puntos de la isla. Organizado por la Asociación Cultural de Artistas ARTIS, el certamen volvió a convertir este emblemático espacio del municipio en un vibrante punto de encuentro entre el arte, el talento y el paisaje urbano.
Desde las primeras horas de la mañana, los participantes —que incluían tanto artistas consagrados como jóvenes promesas— comenzaron a instalar sus caballetes y preparar sus lienzos. Durante varias horas, los pinceles no dejaron de moverse, capturando en tiempo récord los rincones más característicos del casco histórico de Ingenio, su arquitectura tradicional y la vida cotidiana de sus calles.
