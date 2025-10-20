Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El evento más misterioso de Gran Canaria: así será la fiesta secreta del Día de Todos los Santos

La música, la gastronomía y los espectáculos serán los encargados de dar vida este exclusivo evento en Gran Canaria

Esta será la primera edición de este evento en Gran Canaria

Esta será la primera edición de este evento en Gran Canaria / DI

Helena Ros

Helena Ros

El misterio y la diversión se unen en un evento único que promete revolucionar el ocio en Gran Canaria. El próximo 1 de noviembre se celebra la primera edición de Eniigma, una fiesta secreta que combina música, gastronomía y espectáculo en un entorno aún por descubrir.

Este año, el Día de Todos los Santos cae sábado, lo que aumenta las expectativas del evento, ya que los asistentes podrán disfrutar sin preocupaciones.

Ubicación secreta y dress code especial

Bajo el lema "La fiesta de la que no querrás despertar", Eniigma mantiene el misterio del evento hasta el último momento, sin revelar la ubicación exacta. Solo quienes compren las entradas conocerán el lugar donde se celebrará.

El evento se celebrará el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y tendrá una duración de diez horas. Los asistentes deberán cumplir con un dress code especial, añadiendo un toque negro o naranja a su outfit, colores asociados a esa fiesta.

Para poder acudir, es necesario rellenar el formulario disponible en el perfil de Instagram @eniigmaoficial, ya que las entradas solo pueden adquirirse mediante esta vía.

Música y gastronomía

Eniigma no será una fiesta cualquiera. Cuenta con las actuaciones de reconocidos DJs como Mike Josh, Cristian Battaglia y Fabiorubedj, además de un live show del artista Ibaute, que pondrá el toque final a la fiesta.

La gastronomía también tendrá su espacio con las hamburguesas de All or Nothing Burguer, la mejor cadena de hamburguesas de 2025, y un show cooking de arroces a cargo del chef Leopoldo Ramírez.

La organización prepara sorpresas y experiencias exclusivas para garantizar que los asistentes vivan un día inolvidable y deseen que el evento se repita cada año. Además, ya se han vendido más del 60% de las entradas, por lo que quienes quieran disfrutar del 1 de noviembre de una manera única y diferente deben darse prisa en conseguir sus entradas.

Experiencia exclusiva en Gran Canaria

Desde las 12:00 hasta las 22:00, un horario que se extiende durante todo el día, Eniigma busca consolidarse como uno de los eventos más esperados del otoño en Canarias, el objetivo es combinar el ambiente festivalero con la elegancia de una cita única y exclusiva.

Noticias relacionadas y más

El misterio, la música y la gastronomía darán lugar a un evento que invita a vivir el Día de Todos los Santos en Gran Canaria de una forma totalmente diferente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ni Madrid ni Cantabria: el mejor bocadillo de calamares está en esta villa de Gran Canaria
  2. 8.000 trabajadores llegarán en guagua y gratis al polígono de Arinaga
  3. ¿Qué hacer en Gran Canaria este fin de semana?
  4. 300 empresas del Polígono de Arinaga se suben a la guagua lanzadera
  5. Huelga General 15 de octubre: estos son los servicios mínimos garantizados por Guaguas Municipales hoy
  6. El presa canario marca territorio y su rastro llega a China, Serbia y Estados Unidos
  7. El Hard Rock de Playa del Inglés vuelve a salir al mercado tras cinco años
  8. Tres mujeres con salitre en el alma: Telde homenajea a Carmen Rosa, Aura y María del Pilar por dedicar su vida al mar

El evento más misterioso de Gran Canaria: así será la fiesta secreta del Día de Todos los Santos

El evento más misterioso de Gran Canaria: así será la fiesta secreta del Día de Todos los Santos

Sabina apuesta por beneficiar a las Islas del desarrollo del grupo

Sabina apuesta por beneficiar a las Islas del desarrollo del grupo

Hamburguesas negras, salsas caseras y un toque dulce: esta hamburguesería de Gran Canaria se ha convertido en el refugio favorito de los amantes del cheddar

Hamburguesas negras, salsas caseras y un toque dulce: esta hamburguesería de Gran Canaria se ha convertido en el refugio favorito de los amantes del cheddar

El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década

El precio del alquiler se duplica en el barrio de Tamaraceite en una década

La subida del alquiler cierra un 15% de los negocios en la Avenida de Canarias

La subida del alquiler cierra un 15% de los negocios en la Avenida de Canarias

Jerónimo Montesdeoca, agricultor: «Se puede plantar más, pero hay fincas con trabas por herencias»

Jerónimo Montesdeoca, agricultor: «Se puede plantar más, pero hay fincas con trabas por herencias»

Más de treinta artistas plasman su talento en el II Concurso de Pintura Rápida “Villa de Ingenio”

Más de treinta artistas plasman su talento en el II Concurso de Pintura Rápida “Villa de Ingenio”

Los grandes retos de la movilidad se centrarán en las discapacidades invisibles, aunque salirse de la zona de confort aún es una yincana en todas las discapacidades

Los grandes retos de la movilidad se centrarán en las discapacidades invisibles, aunque salirse de la zona de confort aún es una yincana en todas las discapacidades
Tracking Pixel Contents