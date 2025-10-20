Gran Canaria Walking Festival 2025: así son las cuatro rutas para descubrir la isla

Del 23 al 26 de octubre de 2025, se celebra de XIV edición de Gran Canaria Walking Festival, un evento que invita a explorar los paisajes más espectaculares y desconocidos de la isla a través de cuatro rutas guiadas.

Cada recorrido esta diseñado para conectar a los interesados con la naturaleza, la gastronomía y la cultura, ofreciendo una experiencia activa en contacto con el entorno de Gran Canaria.

Rutas y paisajes únicos

El festival cuenta con cuatro rutas diferentes, guías por profesionales y adaptadas a distintos niveles, que permitirán conocer la diversidad cultural y de paisaje de Gran Canaria:

Ruta 1 - Artenara entre pinares con historia (23 de octubre)

Un descenso desde el Pinar de Tamadaba hasta el pintoresco pueblo de Artenara, entre bosques centenarios, formaciones volcánicas y vistas al Roque Nublo y al Teide. Ideal apara quienes buscan naturaleza, historia y tranquilidad.

Ruta 2 - Teror y sus secretos rurales (24 de octubre)

Desde la Basílica del Pino, esta ruta atraviesa antiguos caminos agrícolas, barrancos y fincas hasta San José del Álamo, combinando naturaleza, etnografía y tradiciones canarias.

Ruta 3 - Caideros entre verdes caminos (25 de octubre)

Recorrido por el norte de la isla entre castaños, bancales y miradores naturales, con paradas en Montaña Alta y el área recreativa de Santa Cristina, uno de los enclaves más bellos del interior.

Ruta 4 - Descenso al emblemático Fataga (26 de octubre)

Desde Tunte hasta Arteara, pasando por el Barranco de Fataga, esta ruta ofrece un viaje por la historia y la geografía del sur de la isla, con paisajes volcánicos y pueblos tradicionales como Taidía y Los Caserones.

Una experiencia para los cinco sentidos

El Gran Canaria Walking Festival no es solo una actividad deportiva, sino una experiencia completa para quienes buscan conectar con la isla de una manera diferente.

Durante las rutas los participantes podrán:

Descubrir el lado más natural y desconocido de Gran Canaria.

Visitar rincones mágicos y joyas paisajísticas.

Sentir la cercanía y alegría de la gente local.

Saborear la gastronomía canaria con pícnics y degustaciones al final de cada recorrido.

Compartir momentos inolvidables con amantes del senderismo.

Precios y servicios

Cada ruta tiene un precio de 51 euros, o 184 euros el pack completo de cuatro rutas. El precio incluye transporte, picnic, guías profesionales, seguro, almuerzo o degustación y regalos exclusivos del evento.

Las inscripciones están abiertas www.grancanariawalkingfestival.com, en este enlace los interesados pueden apuntarse y seleccionar la opción que más les interese.

Uno de los miradores más emblemáticos de Gran Canaria es el Mirador de Unamuno en Artenara / Gran Canaria Walking Festival

Una cita con la naturaleza

El Gran Canaria Walking Festival 2025 es una oportunidad única para descubrir los paisajes de la isla desde los pinares y montañas hasta los barrancos y pueblos con encanto.

Una experiencia que combina deporte, cultura y gastronomía en un entorno incomparable, pensada tanto para residentes como para turistas que quieran descubrir Gran Canaria paso a paso.