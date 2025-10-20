Guía pacta la compra de la centenaria torre mirador del casco histórico

Guía ultima la compra de la vivienda que alberga la centenaria torre mirador del casco histórico, una de las más singulares de Canarias. El inmueble datado en 1913 sufre desprendimientos como consecuencia de su abandono de años, que llevaron desde hace más de una década a colectivos sociales y políticos a reclamar medidas para su protección. El alcalde, Alfredo Gonçalves, avanza que la intención municipal tras la rehabilitación cuyo coste se estima en casi medio millón de euros es convertirlo en un atractivo turístico, como punto de venta de productos locales y de visita.

«Es uno de los elementos de mayor singularidad arquitectónica de Canarias, el de las torres-miradores, templetes-miradores o torreones miradores», según ha llegado a manifestar el actual cronista de Guía, Sergio Aguiar. En su origen tenía una función recreativa, ya que desde su privilegiada posición se divisan amplias panorámicas del municipio y de la comarca.

Emblema

A pesar de su relevancia histórica y arquitectónica, uno de los edificios más emblemáticos del Conjunto Histórico de Guía sufre desde hace muchos años un proceso de abandono, que ha desencadenado en desprendimientos de sus piezas y la amenaza de venirse abajo.

Vista del torreón, que sobresale dentro del conjunto histórico de Guía. / Q. Curbelo

Este inmueble centenario guarda reminiscencias británicas, como también las tiene el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el Archivo Histórico Provincial de Las Palmas y los minaretes hispanomusulmanes de la época romántica.

Situado en la calle Calvo Sotelo 6 (antes callejón de León), en la azotea de este edificio se encuentra el destacado torreón conocido en la zona como el mirador.

Su arquitectura refleja un movimiento romántico característico de buena parte del siglo XIX. De forma particular, puede observarse cierta influencia del arte hispanomusulmán en la planta octogonal del segundo cuerpo de esta torre, según los especialistas.

Visitas

Alfredo Gonçalves avanza que existe un acuerdo con los propietarios para la compra del inmueble, para conseguir su conservación. El primer paso tras el cierre de la adquisición será acometer la rehabilitación, cuyo coste se estima en unos 500.000 euros, para lo cual se espera contar con la colaboración del Cabildo.

Una vez arreglado, el propósito es habilitarlo como un centro turístico, abierto a visitas y a la venta de productos locales, además de la celebración de actos.

El Cabildo emitió el 4 de febrero de 2011 un informe desfavorable a la incoación del expediente iniciado años antes para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Monumento. Sin embargo, la edificación está catalogada dentro del ámbito BIC del Conjunto Histórico de Santa María de Guía, que cuenta con un Plan de Protección y Reforma Interior (PERI), con un grado de protección Interés Histórico y Tipológico.

La torre sobresale entre el conjunto de edificios del centro de Guía. / LP / DLP

El documento recoge que los inmuebles que están dentro del centro histórico de Guía, como es esta torre, «deben conservar íntegramente su aspecto exterior, a excepción de aquellos casos en que hayan sido alterados, así como su organización interior, debiendo por tanto mantener: su volumen edificatorio, fachada, cubierta y estructura, así como el trazado de sus patios».

Bien Cultural

El Ayuntamiento de Guía reactivó nuevamente en 2013 el expediente para que el torreón mirador fuera declarado Bien de Interés Cultural (BIC) tras su rechazo inicial, por considerarlo uno de sus monumentos arquitectónicos más relevantes. Pero, se quedó en el cajón.

El simbólico inmueble muestra los efectos de la caída de partes de la fachada, que dejan a la luz la estructura interna, pinturas desconchadas además de la pérdida de ventanales que han sido tapiadas, balaustradas rotas y otros elementos del conjunto. Además, la proliferación de palomas ha causado muchos daños interiores, los que sobresale el uso de madera.

La torre mirador. / LP / DLP

El mirador pertenecían a una familia con una holgada posición económica. Los hermanos Santiago y Antonio Martín Padrón, naturales de Guía, adquirieron la finca por mitades al precio de 11.250 pesetas a través de escritura pública el día 21 de diciembre de 1911, antes de acometer su construcción.

Sin embargo, la ausencia de moradores fue propiciando que se deteriorara esta antigua casa en las últimas décadas. Su mal estado llegó a poner en peligro la seguridad de los niños de la guardería que estuvo abierta a sus pies, debido a la caída de restos del inmueble.