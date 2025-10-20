Hamburguesas negras, salsas caseras y un toque dulce: esta hamburguesería de Gran Canaria se ha convertido en el refugio favorito de los amantes del cheddar

Hay momentos en los que el cuerpo no pide una ensalada, sino una carne jugosa con un buen crujido, intensidad y salsa caliente. Y cuando ese antojo aparece, hay locales que no solo lo satisfacen, sino que lo convierten en experiencia.

Así lo demuestran los creadores gastronómicos Carmen y Pablo @descubreconc en su último vídeo. Si tienes ganas de hamburguesita, apunta este sitio. Cuenta con una "localización super top, terraza y un buen ambiente que nos encanta".

El recorrido empieza con un clásico irresistible: los nachos PSM, servidos bien cargados con salsa cheddar ideales para abrir apetito por 7,90 euros, lo que marca el tono de una propuesta pensada para disfrutar con calma.

Cuando el pan se tiñe de carbón

Pero si hay una razón por la que muchos visitan este local, es su carta de hamburguesas.

En especial, la Billy Eliot, una de las más pedidas: pan brioche de carbón, carne Angus, lechuga romana, doble capa de queso cheddar y gouda, bacon frito caramelizado y el toque final del rulo de queso de cabra. Una propuesta que entre el sabor del queso de cabra y el bacon dulce se convierte en adictiva.

Para quienes prefieren el estilo americano más clásico, están las smash burgers por 8,90 euros, finas, sabrosas y con ese punto crocante característico. Y si el paladar pide algo crujiente, la Chicken Little es una opción ganadora: pollo empanado casero, alioli, pepinillos, dos tipos de queso y salsa secreta.

Menú diario, postres y novedades

Una de las ventajas de PSM Burger es su menú de lunes a jueves: por 12,90 euros incluye hamburguesa, papas y bebida. Y por 2,50 euros más, puedes añadir postre. Un menú redondo, ideal para quienes trabajan o estudian cerca y buscan una comida sabrosa sin gastar de más.

Y si hablamos de postres, hay uno que no falla: la tarta de queso con arándanos, cremosa, casera y con ese sabor que reconcilia con cualquier día torcido.

Entre las novedades del mes, destaca la burger Burgatory, que reúne pan de carbón, carne smash, queso cheddar, carne mechada, nachos y una mermelada de tomate y pimiento que aporta un contraste dulce-picante inesperado.

También llaman la atención las papas parmesanas con mayonesa trufada y huevos fritos, perfectas como extra o plato principal.

Dos locales, una misma filosofía

PSM Burger cuenta con dos sedes en Gran Canaria:

Siete Palmas: Calle Fondos de Segura, número 9, local 8.

Telde: Calle León y Castillo, número 82.

Ambos locales comparten la misma esencia: buen ambiente, terraza exterior y una carta variada que va más allá de las hamburguesas. Desde ensaladas y opciones infantiles, hasta fingers de pollo, croquetas y platos para compartir, el espacio está pensado para todos los gustos.

La ambientación es informal, luminosa, perfecta para planes en pareja, entre amigos o en familia. PSM Burger destaca por sus salsas potentes, carnes cuidadas y ese toque dulce que nunca sobra. Por eso, cuando el cuerpo pide hamburguesa este lugar aparece en el mapa.