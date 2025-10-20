Así es como un incendio encendió la fe de todo un pueblo en Moya: la peregrinación que honra una promesa de 2019

Las promesas que se hacen en medio del fuego tienen un eco distinto. Nacen del miedo, pero también de la esperanza. Así ocurrió en agosto de 2019, cuando las llamas arrasaron más de 9.500 hectáreas en Gran Canaria, golpeando especialmente a los municipios de Moya, Gáldar, Artenara, Tejeda y San Mateo.

En Fontanales, un pequeño pago de Moya rodeado de naturaleza, la comunidad miró al cielo y se aferró a su fe. Hoy, esa promesa hecha en voz baja se ha transformado en una peregrinación visible, colectiva, profundamente sentida.

Una de las personas que la ha cumplido es la alcaldesa del Ayuntamiento de Mogán, Onalia Bueno, quien no ha dudado en unirse a la marcha desde Fontanales hasta el casco de la Villa de Moya.

“Hoy, me sumé a cumplir con aquella promesa hecha con tanta fe y emoción”, declaró en su último vídeo, visiblemente emocionada tras recorrer a pie los doce kilómetros del trayecto.

Incendio de Moya en 2019 / José Pérez Curbelo

Una promesa nacida entre llamas

Durante los incendios de 2019, muchos vecinos de Fontanales atribuyeron a San Bartolomé la protección del núcleo frente al avance del fuego. Así nació la promesa, ya que si el pueblo se salvaba, cada año habría una peregrinación en su nombre. Cinco años después, ese compromiso se ha cumplido con una procesión que ha unido a cientos de fieles bajo el frescor del norte grancanario.

La marcha partió desde Fontanales y siguió carretera abajo hasta llegar al corazón de Moya, donde esperaba la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria. El Ayuntamiento de Moya, consciente del esfuerzo, preparó un punto de avituallamiento en San Fernando para reponer fuerzas antes del último tramo. Ya en el casco, la misa de recepción fue cantada por el coro de Fontanales, marcando el inicio de unos días especialmente simbólicos para el municipio.

Avance de las llamas / José Pérez Curbelo

Tradición, música y un pueblo agradecido

Onalia Bueno también aprovechó la jornada para asistir al Encuentro Infantil, donde actuó la Escuela Municipal de Folklore. “Fue un día redondo, lleno de tradición, música y cariño”, afirmó. “Gracias de corazón a todos los moyenses que nos recibieron con tanto calor y alegría”.

Durante toda la semana, la programación religiosa continúa. El martes, miércoles y jueves se celebra el Santo Rosario y el Triduo por vivos y difuntos, con ambas imágenes expuestas en la iglesia principal.

Además, los centros escolares del municipio colegios e instituto visitarán el templo para conocer esta tradición viva, que une generaciones.

Un hecho histórico en la Villa de Moya

El domingo 26 de octubre tendrá lugar la Solemne Función Religiosa en honor a San Judas Tadeo y la Acción de Gracias a San Bartolomé. La jornada culminará con una procesión por las calles del casco. Será el broche de oro a una semana marcada por la fe, la historia compartida y una comunidad que no olvida.

Son muchos los que dicen que algo tuvo que hacer San Bartolomé. Y este año, en plena celebración del Año Jubilar, la ocasión ha sido perfecta para cumplir con lo prometido y agradecer lo recibido porque hay promesas que no se rompen y caminos que se recorren no solo con los pies, sino con el corazón.