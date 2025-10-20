Los padres de los menores agredidos en Agüimes: "Tenemos miedo ¿A qué esperan para meterla en prisión, que pase algo más?"

Crece la alarma vecinal en el el casco histórico del municipio de Agüimes por la situación de la mujer que fue sentenciada por la vía penal a dos años de cárcel el miércoles pasado por un delito contra la intimidad. Pero ya había sido condenada a otros seis de prisión en 2024 por agredir en el centro de salud del casco con su móvil en la cabeza a un médico y posteriormente, intentarlo con uno de los policías que acudió tras ser alertados de la agresión. Estos son solo dos de los litigios con sentencia que pesan sobre la residente en el casco, que acumula por ahora 35 denuncias solo vecinales todas por la vía penal en su contra interpuestas por el letrado Alexis Betencourt, cuatro expedientes en Fiscalía de Menores y otros tantos en el propio Ayuntamiento y otras instituciones con un patrón similar, todas son por agresiones, amenazas, injurias, calumnias o insultos. El último año, enfocado a menores en su mayor caso, niños del colegio Roque Aguayro, donde estudia la menor de los dos hijos de la acusada. También las hay por intento de atropello a un adulto, etcétera. No obstante, los casos conflictivos se remontan a una década. La próxima cita en su contra será en el juzgado Número 2 de Telde el 1 de diciembre por injurias y calumnias que interpuso la policía local.

Pero lo peor, la tensión extrema y "miedo" que se palpa en el pueblo desde que salió a la luz la sentencia: "No sabemos qué va a hacer. Sigue libre y con sus dos hijos en su casa. Por Dios, tenemos miedo por nuestros hijos y por los de todos. ¿A qué esperan para meterla en prisión? A que pase algo más. ¿Dónde está Fiscalía de Menores? Ayúdenos, tenemos miedo". La sentencia otorga a la acusada la posibilidad de solicitar un indulto y que la jueza que firma el auto se lo conceda. Según fuentes cercanas al caso, "esta opción, existe, pero es casi imposible en este caso".

Miedo

Hasta este lunes "no se han tomado medidas eficaces" para proteger al entorno más afectado: la infancia. Late el temor en el pueblo más ahora tras la condena de dos años, porque sigue en la calle: "Hoy mismo, lunes volvió al colegio a insultarnos, a padres y niños y grabándonos con el móvil desde el taxi. ¿Qué hace Fiscalía de Menores que no se ha llevado ya a sus dos hijos. A qué está esperando? ¿A que ocurra una tragedia? Por favor, actúen ya". Lo dijo a primera hora, Acoraida Santana, que tiene cuatro denuncias interpuestas en contra de la mujer en el juzgado de Telde por presuntas agresiones a su hijo, insultos, injurias, etcétera "Lo que más duele, las vejaciones a los menores". Relata que su hijo, de 11 años, ha sido víctima reiterada de insultos vejatorios, incluso en presencia de adultos. "Tiene discapacidad intelectual y esta mujer le ha dicho de todo, lo más bajo que se puede imaginar . Se ha cebado con él, le ha dicho lo peor". Además de criticar que "en estos juzgados no han hecho nada", detalla que una de las demandas es "por intento de atropello" a su propio marido.

Otros vecinos corroboran que se trata de un patrón repetido: "Insulta fuerte a los niños para provocar que los padres reaccionemos, y en ese momento saca el móvil, empieza a grabar y se hace pasar por víctima", afirman.

35 denuncias solo vecinales y por lo penal

La situación va mucho más allá de los procedimientos judiciales. Según testimonios recogidos entre los residentes, esta mujer "ha generado un clima de miedo, tensión y constante acoso, con al menos 28 denuncias vecinales por insultos, amenazas y agresiones, muchas de ellas dirigidas a niños a las puertas del colegio Roque Aguayro, en el ambulatorio, plazas públicas y calles del casco".

Este modus operandi ha sido observado en múltiples espacios públicos del municipio, lo que ha llevado a un constante estado de vigilancia "No importa si es el colegio, el centro de salud, las plazas o cualquier calle del casco. Aparece por cualquier esquina", aseguran los vecinos. El mismo alcalde de la Villa, Óscar Hernández, se posicionó y se manifestó junto a los afectados en la protesta que hicieron en la calle el pasado septiembre. También solicitó refuerzos a la policía local y seguimiento especial en los lugares donde suele actuar la ahora condenada.

Agresiones físicas, grabaciones e intimidación

Los altercados han alcanzado incluso espacios institucionales. Se han reportado agresiones dentro del propio Ayuntamiento y enfrentamientos con miembros de la policía local. Este último caso fue el primero y según relatan fuentes oficiales ocurrió tras un episodio en el servicio de urgencias del centro de salud del casco. En ese caso, comenzó a grabar e insultar al médico. Lo golpeó en la cabeza y fue cuando alertaron a la policía. Al llegar una patrulla, intentaron calmarla pero sin éxito. Fue cuando entre insultos a los agentes, le informan que estaba detenida, "se abalanzó sobre uno de ellos e intentó agredirle, también con su móvil". La detuvieron y llevaron esposada. La sentenciaron a seis meses de prisión por los delitos de atentado y agresión a la autoridad y a un facultativo en el ejercicio de sus funciones.

La próxima cita por denuncia contra esta vecina la interpuso igualmente la policía local de Agüimes por similares motivos. Es el es en el juzgado de Telde el 1 de noviembre y están citados cuatro agentes en calidad de testigos para prestar declaración.

Las frases ofensivas con las que se dirige a sus vecinos y a menores han sido reiteradas y documentadas por varios testigos: "Hijos de puta, cabrones, ineptos, vendidos..." Son solo algunas de las expresiones que se escuchan con frecuencia en sus intervenciones públicas, relatan.

Cuatro expedientes en Fiscalía de Menores: los hijos siguen bajo su custodia

Uno de los aspectos más graves que señalan los vecinos es que, pese a los cuatro expedientes abiertos en la Fiscalía de Menores, los dos hijos de la mujer continúan bajo su custodia. Esto ha generado preocupación por su bienestar, así como por posibles represalias contra quienes han denunciado su comportamiento. "Estos días, justo cuando entra en prisión, hay más miedo que nunca", explican residentes de la zona. "No sabemos qué puede pasar, ni con los niños, ni con ella si sigue saliendo a la calle antes de cumplir su condena". El exmarido de la acusada ha sido denunciado por ella en varias ocasiones. La custodia de los dos menores se la concedieron a la mujer, con la que aún conviven.

Los vecinos reclaman ahora medidas urgentes y definitivas.