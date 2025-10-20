Jerónimo Montesdeoca, agricultor: «Se puede plantar más, pero hay fincas con trabas por herencias»

¿Cómo fue volver de nuevo a la agricultura?

Aunque estaba con la automoción, nunca me despisté. Porque te metes ahí, y siempre estás haciendo cosillas y se te pasa la vida rápidamente y entretenido.

¿Se puede vivir al 100% de la agricultura?

Sí, prácticamente. Lo que hace falta un montón de ayudas. Por ejemplo, hemos tenido problemas con el agua, que no está barata y falla el suministro. Andas con parches de aquí y de allí para sacar la producción adelante, y que sea una producción buena y se venda bien. Tenemos agua que almacenamos durante el año que cae. Y otra parte que compramos al ayuntamiento, de pozos, muy buena.

Los conejos

¿Los árboles los plantaron o viene de antes y se recuperaron?

Teníamos unos cuantos. Hemos ido renovando poco a poco. Al ser árboles mayores la producción no es la misma. Todos los años hay que renovar, porque unos se pierden porque los conejos echan una mano, y por el agua.

¿Y qué tal los precios de venta?

Con la manzana hay dos tipos: unos que comercializamos a través de las sidrerías, con un precio bastante económico porque son de un calibre más pequeño. Luego está la manzana de primera, que se vende a Spar, a GMR y a las grandes superficies, que tienen mejor mercado. Con la ciruela pasa más o menos igual, y se vende como de primera porque tiene un calibre similar.

Manzanas

¿Es posible que la ciruela reciba el mismo tratamiento que la manzana en Valleseco?

El terreno se lo ha comido la manzana. La poca ciruela que hay es de calidad y se vende muy bien. La nuestra se conoce como huevo macho, que tiene un buen mercado: es grande, morada y muy carnosa. De la amarilla cada vez hay menos, porque la gente se va pasando a la otra variedad.

¿Tienen pensado seguir ampliando la superficie?

Sí. El problema es que no hay terrenos para comprar, aunque hay muchos abandonados. Unos con problemas de herencias y hay quien no quiere vender lógicamente. Si se consiguieran terrenos que estuvieran dispuestos a vender o a cualquier tipo de operación, habría muchos agricultores interesados.

¿Hay muchos problemas de papeleos con fincas por herencias?

Hay varios con los que he hablado que tienen problemas de herencias antiguas. Que no hay papeles de los abuelos, y no pasó a los padres y no puede pasar a los hijos. Y escriturar cuesta dinero. Si fuera para plantar hortalizas, pero para plantar un árbol... ¿Y si dentro de dos años me voy, los arranco? No, no. No hay forma.

Mi impresión en zonas de medianías es que se está volviendo a plantar en terrenos abandonados desde hace mucho tiempo. ¿Es así?

En Valleseco tenemos el problema de que no tenemos grandes fincas, sino en bancales y laderas. El que tiene una ladera no puede plantar hortalizas, sino árboles, donde el trabajo es mucho mayor: para el agua, mantenerla y sacar la fruta. Pero es lo que tenemos.

Importaciones masivas

Si tuviera la varita de los políticos. ¿Qué tres medidas tomaría para impulsar la agricultura?

Lo más importante es el agua. En segundo lugar, que te echaran un capote, como están haciendo con la comercialización de la manzana. Y, en tercer lugar, controlar la entrada de fruta que viene de fuera. Que no es del día a día, del kilómetro cero, pero que la venden muy parecida a la tuya o diciendo que es del país, a mitad de precio del que tú puedes comercializarla. El agricultor está siempre entre la espada y la pared.

En el caso de la ciruela, ¿qué proporción puede llegar de fuera?

Tenemos aquí todo el año. Pero en épocas en que estamos podando el árbol, está llegando de Murcia y del Levante, que entra lo que no está escrito. Y no contamos con Marruecos, que es todo el año. No es que está mal, pero de cámara y a un precio de pena.

¿Hay entonces posibilidades de crecimiento para la fruta local?

Sí. Si le echaran un capote al agricultor se podrían obtener un montón de producción, de fincas y de cosas. Nos llenamos la boca de fruta de kilómetro cero y del relevo generacional, pero tú solo no puedes ganar estar guerra.